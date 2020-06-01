Два человека пострадали в результате криминальных разборок, которые произошли сегодня на промтоварном рынке «Седьмой километр».
Как сообщили в полиции, утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников торговой точки. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
Телесные повреждения получили двое мужчин, которых доставили в больницу, сообщает dumskaya.net.
На месте работает следственно-оперативная группа.
12:30. Как сообщили «Думской» на рынке, инцидент произошел примерно в 10:05 в павильоне № 4318, который арендует выходец с Ближнего Востока.
Нападавшие прибыли на микроавтобусе марки «Форд» с транзитными номерами. Их было примерно 10 человек, все в медицинских масках и с глубоко надвинутыми на лица капюшонами.
Мужчины зашли в магазин, откуда раздалась стрельба. После этого нападавшие выбежали и запрыгнули в микроавтобус. Вторая группа людей, очевидно, имеющая отношение к арендатору павильона, пыталась помешать им уехать, но злоумышленники все же скрылись. В 10:06 микроавтобус выехал с территории рынка через ворота КПП №4.
В результате стрельбы пострадали два человека.
Через некоторое время друзья и партнеры пострадавших принялись бить стекла в павильоне №4520, но их остановили прибывшие на место лидеры общины.
15:23. По данным, это была попытка навязать торговцам новую «крышу».
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия (часть 4 ст. 296 УК Украины) и ввела в действие оперативный план «Перехват».
Преступники скрылись на автомобилях «Форд Транзит» черного цвета с транзитными госномерами ВЕ1701 та «Фольксваген Транспортер Т5« белого цвета с госномерами АА2727ЕІ.
Пострадавшие — выходцы из Сирии 1982 и 1990 г.р. У одного два огнестрельных ранения и поверхностные резаные раны лица, у второго — гематомы, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
15:36. По словам начальника ГУНП в Одесской области, полиция задержала десять человек, которые били окна во втором магазине. Их тоже привлекут к ответственности за хулиганство.
Генерал добавил, что две группы иностранцев не поделили парковочные места.
16:06. Разъяснение по ситуации на «Седьмом» от полиции. Есть два магазина по продаже тканей. Между предпринимателями-иностранцами существует конфликт из-за парковочных мест.
Сегодня утром в один из этих магазинов ворвались неизвестные в масках, устроили погром со стрельбой и скрылись на двух микроавтобусах. В результате были ранены два иностранца.
Пострадавшая сторона, думая, что налет связан с парковочным конфликтом, собрала людей, вооруженных травматами и битами, и пошла бить окна магазина земляков.
На место прибыли правоохранители, которые прекратили беспорядки и для разбирательства доставили в райотдел десять человек. Поиски скрывшихся на микроавтобусах до сих пор продолжаются.