Президент ПМР Вадим Красносельский провёл беседу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Диалог главы приднестровского государства с европейским дипломатом состоялся по видеосвязи. Участие в разговоре принял и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Президента.
Вадим Красносельский отметил, что для республики важно внимание со стороны представителей международного сообщества. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове в свою очередь обозначил, что внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье и происходящими по периметру событиями.
Собеседники обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова. Вадим Красносельский обозначил аспекты, которые препятствуют его планомерному течению. Речь шла о деструктивных шагах со стороны Молдовы, осложняющих диалог. Отдельное внимание было уделено мерам, принимаемым приднестровским руководством для защиты прав и интересов граждан ПМР, а также для сохранения дееспособности переговорного механизма.
Глава Приднестровья в данной связи отметил, что период пандемии стал определённым «экзаменом» для молдо-приднестровских отношений, обнаружив политическую подоплёку контрпродуктивных действий Молдовы и раскрыв глубину противоречий между сторонами. Вадим Красносельский и Клаус Нойкирх говорили о том, что приветствуют возобновление работы на уровне профильных экспертов сторон. При этом отмечено, что пока она не принесла ощутимых результатов.
Президент ПМР обратил внимание собеседника на необходимость полноценного исполнения молдавской стороной всего комплекса договорённостей в рамках пакета «Берлин+». Участники разговора обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов и обсудили параметры дальнейшего взаимодействия.
Говорили и о подвижках в борьбе с коронавирусом – как в мире, так и в Приднестровье. Вадим Красносельский рассказал Клаусу Нойкирху о приднестровском опыте профилактики и недопущения массового распространения COVID-19, а также о том, как страна постепенно выходит из всеобъемлющего карантина.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19. novostipmr.com