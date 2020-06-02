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Около 80 молдавских военных примут участие в параде Победы в Москве

Около 80 молдавских военных примут участие в параде Победы в Москве

Молдавские военные примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил президент республики Игорь Додон.

Ранее президент сообщил, что принял приглашение российского руководства принять участие в параде Победы, передает ria.ru

"Молдавские военные отправятся в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их будет примерно 70-80 человек", - сообщил Додон.

Президент России Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

ria.ru
  • Вчера, 20:22
  • DTV
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