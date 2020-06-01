Завтра, 4 июня, в Бендерах по решению Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса частично возобновят троллейбусное движение.
Воспользоваться электротранспортом смогут только работающие граждане по предоставленным заявкам от организаций, учреждений и предприятий. При себе необходимо иметь паспорт, а также удостоверение либо справку с места работы.
Рейсы запланированы на утренние и вечерние часы. Механизм движения отрабатывается в городском троллейбусном управлении, сообщают novostipmr.com ссылаясь на в пресс-службу городской госадминистрации.
За строгим соблюдением карантинных мер будут следить правоохранители. Обязательны масочный режим, ограничение количества пассажиров по числу посадочных мест, мониторинг состояния здоровья водителей. В салоне после каждого рейса проведут дезинфекцию.
Отметим, что с сегодняшнего дня троллейбусы начали ходить в Тирасполе. Поехать на работу могут сотрудники тех предприятий, которые оставили заявку в троллейбусном управлении столицы.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня. novostipmr.com