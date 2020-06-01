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Завтра в Бендерах частично возобновят троллейбусное движение

Завтра в Бендерах частично возобновят троллейбусное движение

Завтра, 4 июня, в Бендерах по решению Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса частично возобновят троллейбусное движение.

Воспользоваться электротранспортом смогут только работающие граждане по предоставленным заявкам от организаций, учреждений и предприятий. При себе необходимо иметь паспорт, а также удостоверение либо справку с места работы.

Рейсы запланированы на утренние и вечерние часы. Механизм движения отрабатывается в городском троллейбусном управлении, сообщают novostipmr.com ссылаясь на в пресс-службу городской госадминистрации.

За строгим соблюдением карантинных мер будут следить правоохранители. Обязательны масочный режим, ограничение количества пассажиров по числу посадочных мест, мониторинг состояния здоровья водителей. В салоне после каждого рейса проведут дезинфекцию.

Отметим, что с сегодняшнего дня троллейбусы начали ходить в Тирасполе. Поехать на работу могут сотрудники тех предприятий, которые оставили заявку в троллейбусном управлении столицы.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:44
  • DTV
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