В ходе заседания Оперативного штаба при Президенте принято решение о возобновлении работы дневных стационаров.
Запрос на них среди пациентов, нуждающихся в проведении разного рода медицинских процедур, крайне велик, отметила в ходе заседания Оперштаба руководитель Министерства здравоохранения ПМР Кристина Албул.
Кроме того, медики приступят к проведению плановых операций женщинам, у которых диагностирована гинекологическая патология, требующая безотлагательного оперативного вмешательства, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства.
С соблюдением особых мер безопасности предложено проводить вакцинацию детей. Из-за пандемии личный график прививок был для многих серьёзно смещён, что чревато негативными последствиями, отметила глава Минздрава.
Вадим Красносельский после консультаций с главным санитарным врачом республики поручил возобновить плановую вакцинацию.
Также к выполнению лабораторных исследований, не имеющих отношения к выявлению коронавируса, возвращается и Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, решено членами Оперштаба.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня. novostipmr.com