Dnestr.TV

 
0

Вадим Красносельский поручил возобновить плановую вакцинацию детей

Вадим Красносельский поручил возобновить плановую вакцинацию детей

В ходе заседания Оперативного штаба при Президенте принято решение о возобновлении работы дневных стационаров.

Запрос на них среди пациентов, нуждающихся в проведении разного рода медицинских процедур, крайне велик, отметила в ходе заседания Оперштаба руководитель Министерства здравоохранения ПМР Кристина Албул.

Кроме того, медики приступят к проведению плановых операций женщинам, у которых диагностирована гинекологическая патология, требующая безотлагательного оперативного вмешательства, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства.

С соблюдением особых мер безопасности предложено проводить вакцинацию детей. Из-за пандемии личный график прививок был для многих серьёзно смещён, что чревато негативными последствиями, отметила глава Минздрава.

Вадим Красносельский после консультаций с главным санитарным врачом республики поручил возобновить плановую вакцинацию.

Также к выполнению лабораторных исследований, не имеющих отношения к выявлению коронавируса, возвращается и Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, решено членами Оперштаба.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:27
  • DTV
  • Просмотров: 21
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • В диалоге рождается истина...
  • Запрет на промышленное рыболовство

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • В диалоге рождается истина...
  • Запрет на промышленное рыболовство
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна