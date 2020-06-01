В условиях пандемии по новому работают не только объекты торговли, общепита, но и многие учреждения. Республиканский центр гигиены и эпидемиологии по поручению председателя Правительства Александра Мартынова разработал санитарные правила для учреждений с постоянным пребыванием детей. Это детдома, дома ребёнка, интернаты, реабилитационные центры, а также обычные и коррекционные школы. Рекомендации созданы для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и иными инфекциями.
Во многом они схожи с правилами, по которым теперь будут работать детсады. Так, ограничивается общение воспитанников и учащихся из разных групп и классов. Перед открытием обязательная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, сообщает novostipmr.com.
Исключаются кружки по интересам и массовые мероприятия с участием детей из разных групп и классов. Перед началом занятий обязательные утренние фильтры: у детей и сотрудников меряют температуру, а тех, кто показывает признаки простуды, не пускают в здание.
У персонала измерение температуры и выяснение общего самочувствия будет проводиться 2 раза в день. У воспитанников 4 для тех, кто находится в учреждении круглосуточно, и 2 у всех остальных. Если у кого-то обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний, его изолируют в отдельное помещение.
При входе обязательна обработка рук антисептиком для всех (детей, родителей, педагогов и техперсонала). В период карантина родители и иные родственники не могут посещать воспитанников учреждений закрытого типа (детдома, интернаты и т. д.)
Время начала занятий и выхода на прогулки смещается так, чтобы максимально разобщить учеников и воспитанников разных групп и классов. Так, учащиеся начальной школы (1-4 классы) должны приходить в учреждение в 8:30, средней (5-8 классы) – 8:15. Раньше всех будут являться старшеклассники – к 8:00.
Также эпидемиологи рекомендуют максимально организовать пребывание детей на открытом воздухе. Для уроков физкультуры и активного досуга нужно использовать открытую спортивную площадку, а время нахождения в спортзале сократить. Запрещено проведение командных игр, а также дети не могут передавать друг другу игрушки и спортинвентарь.
Что касается питания, то для предотвращения скопления большого числа учащихся, столовые разработают график для разных групп и классов. Причём рассаживать школьников нужно строго по классам и группам. При покупке продуктов в буфетах они должны сохранять социальную дистанцию и находиться в медицинских масках.
Если ребёнок страдает от серьёзного хронического заболевания, находится в группе риска по COVID-19 или проживает со взрослыми, для которых коронавирус особо опасен, то ему рекомендуется продолжать обучение дома. novostipmr.com