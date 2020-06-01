Сегодня было опубликовано постановление правительства номер 15, в котором появились значительные ограничения.До 30 июня прекращена:- деятельность лагерей отдыха и оздоровления для детей, центров реабилитации/восстановления, включая курортно-- санаторные, за исключением Республиканского центра реабилитации детейи Республиканского экспериментального центра ортопедическогопротезирования и реабилитации;- запрещено собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.)группами свыше 3 человек;- запрещено людям в возрасте старше 63 лет находиться вне дома и вобщественных местах без срочной необходимости;- запрещено пребывание на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯПостановление № 15 от 12 июня 2020 г.В соответствии со статьей 58 Закона № 10/2009 о государственномнадзоре за общественным здоровьем и Постановлением № 10 от 15 мая 2020года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обобъявлении чрезвычайного положения в области общественного здоровья,с учетом эволюции и тенденции эпидемиологической ситуации поинфекции COVID–19 в Республике Молдова, Национальная чрезвычайнаякомиссия общественного здоровьяПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Рекомендовать руководителям бюджетных подразделений, подчиненных Правительству:1.1. организовать работу сотрудников периодическими циклами;1.2. привлекать к работе только персонал, строго необходимый дляобеспечения работоспособности подразделения, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе;1.3. организовать дистанционную работу для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе;1.4. принимать решения о времени простоя для работников, которые не находятся в ежегодном отпуске, неоплачиваемом отпуске, не присутствуют на рабочем месте и которые не могут обеспечить работу на расстоянии.2. Рекомендовать независимым органам публичной власти и органам местного публичного управления организовывать деятельность подразделений в соответствии с рекомендациями пункта 1 настоящего постановления.3. Продлить до 30 июня 2020 года включительно прекращение деятельности лагерей отдыха и оздоровления для детей, подведомственных Министерству образования, культуры и научных исследований, с соблюдением мер по предупреждению заражения COVID-19, с возможностью продления срока запрета, в зависимости от эпидемиологической ситуации.4. Продлить до 30 июня 2020 года включительно прекращение деятельности центров реабилитации/восстановления, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации).5. Возобновляется запрет до 30 июня 2020 года на нахождение лиц:5.1. в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) группами свыше 3 человек. Соблюдение социальной/физической дистанции в 1 (один) метр остается обязательным, независимо от количества людей, находящихся в общественных местах;5.2. в возрасте старше 63 (шестидесяти трех) лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;5.3. на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.6. Рекомендуется лицам всех возрастов избегать нахождения, без острой необходимости, в закрытых помещениях (торговых помещениях, помещениях по оказанию услуг, спортивных залах и фитнес-залах, административных зданиях и т.д.), коммерческих рынках, предприятиях общественного питания, общественном транспорте.7. Запросить органы в области общественного порядка и национальной безопасности, национальной обороны об усилении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.8. Рекомендовать органам местного публичного управления мун. Кишинэу и мун. Бэлць ввести с 15 июня 2020 года специальную программу деятельности общественного транспорта.9. Рекомендовать представителям средств массовой информации информировать общественность о необходимости строгого соблюдения мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.10. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц.11. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания и публикуется на официальной странице Правительства.Председатель Комиссии,Премьер-министр Ион КИКУЗаместитель председателя Комиссии,министр здравоохранения, труда исоциальной защиты Виорика ДУМБРЭВЯНУСекретарь Комиссии Николае ФУРТУНЭ