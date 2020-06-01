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Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям страны до 30 июня

Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям страны до 30 июня

Сегодня было опубликовано постановление правительства номер 15, в котором появились значительные ограничения.

До 30 июня прекращена:

- деятельность лагерей отдыха и оздоровления для детей, центров реабилитации/восстановления, включая курортно-

- санаторные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей

и Республиканского экспериментального центра ортопедического

протезирования и реабилитации;

- запрещено собираться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.)

группами свыше 3 человек;

- запрещено людям в возрасте старше 63 лет находиться вне дома и в

общественных местах без срочной необходимости;

- запрещено пребывание на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Постановление № 15 от 12 июня 2020 г.

В соответствии со статьей 58 Закона № 10/2009 о государственном

надзоре за общественным здоровьем и Постановлением № 10 от 15 мая 2020

года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об

объявлении чрезвычайного положения в области общественного здоровья,

с учетом эволюции и тенденции эпидемиологической ситуации по

инфекции COVID–19 в Республике Молдова, Национальная чрезвычайная

комиссия общественного здоровья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям бюджетных подразделений, подчиненных Правительству:

1.1. организовать работу сотрудников периодическими циклами;

1.2. привлекать к работе только персонал, строго необходимый для

обеспечения работоспособности подразделения, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе;

1.3. организовать дистанционную работу для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе;

1.4. принимать решения о времени простоя для работников, которые не находятся в ежегодном отпуске, неоплачиваемом отпуске, не присутствуют на рабочем месте и которые не могут обеспечить работу на расстоянии.

2. Рекомендовать независимым органам публичной власти и органам местного публичного управления организовывать деятельность подразделений в соответствии с рекомендациями пункта 1 настоящего постановления.

3. Продлить до 30 июня 2020 года включительно прекращение деятельности лагерей отдыха и оздоровления для детей, подведомственных Министерству образования, культуры и научных исследований, с соблюдением мер по предупреждению заражения COVID-19, с возможностью продления срока запрета, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

4. Продлить до 30 июня 2020 года включительно прекращение деятельности центров реабилитации/восстановления, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации).

5. Возобновляется запрет до 30 июня 2020 года на нахождение лиц:

5.1. в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) группами свыше 3 человек. Соблюдение социальной/физической дистанции в 1 (один) метр остается обязательным, независимо от количества людей, находящихся в общественных местах;

5.2. в возрасте старше 63 (шестидесяти трех) лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;

5.3. на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.

6. Рекомендуется лицам всех возрастов избегать нахождения, без острой необходимости, в закрытых помещениях (торговых помещениях, помещениях по оказанию услуг, спортивных залах и фитнес-залах, административных зданиях и т.д.), коммерческих рынках, предприятиях общественного питания, общественном транспорте.

7. Запросить органы в области общественного порядка и национальной безопасности, национальной обороны об усилении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.

8. Рекомендовать органам местного публичного управления мун. Кишинэу и мун. Бэлць ввести с 15 июня 2020 года специальную программу деятельности общественного транспорта.

9. Рекомендовать представителям средств массовой информации информировать общественность о необходимости строгого соблюдения мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.

10. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц.

11. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания и публикуется на официальной странице Правительства.

Председатель Комиссии,

Премьер-министр Ион КИКУ

Заместитель председателя Комиссии,

министр здравоохранения, труда и

социальной защиты Виорика ДУМБРЭВЯНУ

Секретарь Комиссии Николае ФУРТУНЭ
  • Вчера, 18:30
  • DTV
  • Просмотров: 805
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