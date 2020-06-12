12 июня Турция полностью открыла наземные, морские и воздушные границы для всех иностранных граждан. Исключение составляет только одно государство – Иран.
Об этом во время ежедневного брифинга для представителей СМИ сообщил спикер Министерства внутренних дел Турции.
Решение об открытии границ было принято во время заседания правительства во главе с президентом государства Реджепом Таипом Эрдоганом, передает turkeyforfriends.com.
Как сообщила комиссия по борьбе с коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в Турции нормализовалась настолько, что более нет необходимости в ограничении передвижения граждан страны и иностранцев по территории государства.
Решение вступило в силу с 12 июня. Однако некоторые ограничения на границе, все-таки, присутствуют.
Все граждане Турции и иностранных держав, въезжающие на турецкую территорию, в обязательном порядке должны будут пройти медицинский осмотр. Распоряжение о создании мобильных медицинских кабинетов при каждом таможенно-пропускном пункте уже выдано властям пограничных провинций. Туристам будет измеряться температура. При значениях выше 38 градусов Цельсия пациент будет направлен в ближайшую лабораторию для сдачи анализа на коронавирус. При необходимости тест ПЦР будет проводиться бесплатно. С туристов не будет взиматься плата за данный анализ.
Напомним, что Турция уже начала курортный сезон для своих граждан. Министерство туризма Турции анонсировало начало курортного сезона 2020 года для иностранных туристов с 1 июля. Граждане России, по предварительным данным, смогут приехать на турецкие курорты с 15 июля. turkeyforfriends.com