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Турция полностью открыла свои границы для всех стран, кроме одной

Турция полностью открыла свои границы для всех стран, кроме одной

12 июня Турция полностью открыла наземные, морские и воздушные границы для всех иностранных граждан. Исключение составляет только одно государство – Иран.

Об этом во время ежедневного брифинга для представителей СМИ сообщил спикер Министерства внутренних дел Турции.

Решение об открытии границ было принято во время заседания правительства во главе с президентом государства Реджепом Таипом Эрдоганом, передает turkeyforfriends.com.

Как сообщила комиссия по борьбе с коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в Турции нормализовалась настолько, что более нет необходимости в ограничении передвижения граждан страны и иностранцев по территории государства.

Решение вступило в силу с 12 июня. Однако некоторые ограничения на границе, все-таки, присутствуют.

Все граждане Турции и иностранных держав, въезжающие на турецкую территорию, в обязательном порядке должны будут пройти медицинский осмотр. Распоряжение о создании мобильных медицинских кабинетов при каждом таможенно-пропускном пункте уже выдано властям пограничных провинций.
Туристам будет измеряться температура. При значениях выше 38 градусов Цельсия пациент будет направлен в ближайшую лабораторию для сдачи анализа на коронавирус. При необходимости тест ПЦР будет проводиться бесплатно. С туристов не будет взиматься плата за данный анализ.

Напомним, что Турция уже начала курортный сезон для своих граждан. Министерство туризма Турции анонсировало начало курортного сезона 2020 года для иностранных туристов с 1 июля. Граждане России, по предварительным данным, смогут приехать на турецкие курорты с 15 июля.
turkeyforfriends.com
  • Сегодня, 12:31
  • DTV
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