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Постановление Правительства "О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19"

Постановление Правительства "О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19"

Постановление Правительства № 209 от 15 июня 2020 года

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25), на основании предложения главного государственного санитарного врача Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 01-01/1518, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Приднестровской Молдавской Республики, Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденные пунктами 2-24 настоящего Постановления, до особого распоряжения.

2. Запретить:

а) выезд граждан Приднестровской Молдавской Республики за пределы Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев необходимости их выезда ввиду следующих обстоятельств (подтвержденных документально):

1) получение экстренной либо неотложной медицинской помощи или при наличии направления на лечение за пределы Приднестровской Молдавской Республики в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Действие настоящего подпункта распространяется в том числе на сопровождающих лиц;

2) похороны близких родственников;

3) перемещение товаров и грузов, необходимых для жизнеобеспечения республики и экономической отрасли (по согласованию с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции);

4) выезд в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Постановления, при наличии документов, подтверждающих вид на жительство, регистрацию (прописку) по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровской Молдавской Республики;

5) на основании разрешения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

Граждане Приднестровской Молдавской Республики, выезжающие и въезжающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики, на пунктах пропуска через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики обязаны заполнять эпидемиологическую карту согласно Приложению к настоящему Постановлению.

Установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство или регистрацию (прописку) по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровской Молдавской Республики, прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики, подлежат самоизолированию (изолированию) и непрерывному медицинскому наблюдению в течение 14 (четырнадцати) суток. Действие настоящей части не распространяется на граждан, указанных в подпунктах 1, 3, 4 части первой подпункта «а» настоящего пункта, дипломатических представителей, членов делегаций международных организаций, а также сопровождающих их лиц и иностранных граждан, осуществляющих грузовые перевозки (продукты питания, предметы первой необходимости и так далее);

б) международные, междугородние, пригородные перевозки пассажиров, движение транспорта общего пользования, осуществляющего городские перевозки на территории Приднестровской Молдавской Республики, за исключением таксомоторных перевозок, а также транспорта общего пользования, работа которого разрешена на основании решения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции;

в) проведение на территории Приднестровской Молдавской Республики массовых мероприятий, за исключением случаев, когда их проведение разрешено на основании решения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

Примечание: под массовым мероприятием для целей настоящего Постановления понимается мероприятие и собрание, проводимое с участием свыше 40 (сорока) человек;

г) деятельность индивидуальных предпринимателей, осуществляемую в сфере культурно-массовых мероприятий или связанную с организацией культурно-массовых мероприятий;

д) прием в гостиницы, санаторно-курортные организации на территории Приднестровской Молдавской Республики новых посетителей, за исключением случаев, когда прием разрешен на основании решения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции;

е) пересечение Государственной границы Приднестровской Молдавской Республики, за исключением следующих пунктов пропуска:

1) с Республикой Молдова:

а) Бендеры – Каушаны (автомобильный);

б) Бендеры – Кишинев (автомобильный);

в) Бендеры – Варница (автомобильный);

г) Дубоссары – Дороцкое (автомобильный);

д) Рыбница – Резина (автомобильный);

е) Дубоссары – Криуляны (автомобильный);

ж) Каменка – Сенатовка (автомобильный);

з) Загорное – Копанка (автомобильный);

и) Слободзея – Копанка (паром);

к) Дубоссары – Кочиеры (автомобильный);

л) Роги – Новая Маловата (автомобильный);

м) Дубоссары – Кошница (автомобильный);

н) Бычок – Гура-Быкулуй (автомобильный);

2) с Украиной:

а) Первомайск – Кучурган (автомобильный);

б) Незавертайловка – Граденицы (автомобильный);

в) Хрустовая – Болган (автомобильный);

г) Новые Гояны – Платоново (автомобильный);

д) Грушка – Великая Косница (автомобильный);

е) Броштяны – Тимково (автомобильный);

ж) Воронково – Станиславка (автомобильный);

ж) запретить оказание услуг организациями общественного питания, за исключением оказания ими услуг на открытых площадках и террасах, летних кафе в соответствии с установленными требованиями по оборудованию мест для посетителей и их размещению.

3. Разрешить пересечение Государственной границы Приднестровской Молдавской Республики без предварительного согласования с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции гражданам Приднестровской Молдавской Республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство или регистрацию (прописку) по месту жительства (пребывания) в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, временно находящихся под юрисдикцией Республики Молдова:

а) для села Варница – в пункте пропуска Бендеры – Варница (автомобильный);

б) для села Копанка Слободзейского района – в пунктах пропуска Загорное – Копанка (автомобильный), Слободзея – Копанка (паром);

в) для села Новая Маловата Дубоссарского района – в пунктах пропуска Роги – Новая Маловата (автомобильный), Дубоссары – Кочиеры (автомобильный), Дубоссары – Криуляны (автомобильный);

г) для села Кочиеры Дубоссарского района – в пунктах пропуска Дубоссары – Кочиеры (автомобильный), Дубоссары – Криуляны (автомобильный);

д) для села Погребя Дубоссарского района – в пунктах пропуска Дубоссары – Кошница (автомобильный), Дубоссары – Дороцкое (автомобильный);

е) для села Дороцкое Дубоссарского района – в пунктах пропусках Дубоссары – Дороцкое (автомобильный), Дубоссары – Кошница (автомобильный);

ж) для села Кошница Дубоссарского района – в пункте пропуска Дубоссары – Кошница (автомобильный);

з) для села Пырыта Дубоссарского района – в пункте пропуска Дубоссары – Кошница (автомобильный).

4. Установить, что при осуществлении предпринимательской детельности в сфере услуг, реализации продовольственных и непродовольственных товаров потребителям, а также при осуществлении иной деятельности, не запрещенной действующими актами законодательства Приднестровской Молдавской Республики, должны быть соблюдены карантинные мероприятия, установленные пунктами 5, 7 настоящего Постановления.

5. Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном торговом зале:

а) до 100 кв. м торговой площади – не более 10 (десяти) покупателей;

б) до 250 кв. м торговой площади – не более 25 (двадцати пяти) покупателей;

в) до 500 кв. м торговой площади – не более 50 (пятидесяти) покупателей;

г) до 1000 кв. м торговой площади – не более 100 (ста) покупателей;

д) свыше 1000 кв. м торговой площади – не более 150 (ста пятидесяти) покупателей;

е) свыше 2000 кв. м торговой площади – не более 200 (двухсот) покупателей.

Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном торговом зале фармацевтических организаций:

а) аптеки – не более 7 (семи) покупателей;

б) фармацевтические пункты, аптечные киоски, аптечные магазины – не более 3 (трех) покупателей.

6. Установить, что на период введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 применяется следующий упрощенный порядок оформления и выдачи листка о нетрудоспособности в случаях карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 (семи) лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке недееспособным:

а) оформление листка о нетрудоспособности осуществляется на основании:

1) поступивших устных обращений граждан по телефонам в регистратуры поликлиник;

2) поступивших электронных обращений граждан на официальный сайт Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики с заполнением формы установленного образца;

б) выдача листка о нетрудоспособности осуществляется в порядке, установленном совместным Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2009 года № 541 «Об организации экспертизы временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 января 2010 года) (САЗ 10-3) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18 февраля 2010 года № 74 (регистрационный № 5193 от 31 марта 2010 года) (САЗ 10-13), от 2 февраля 2011 года № 69 (регистрационный № 5531 от 14 февраля 2011 года) (САЗ 11-7), Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 4 июля 2013 года № 300 (регистрационный № 6506 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29), совместными приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2016 года № 232/515 (регистрационный № 7456 от 6 июня 2016 года) (САЗ 16-23), от 15 февраля 2017 года № 90/157 (регистрационный № 7787 от 4 апреля 2017 года) (САЗ 17-15), от 26 марта 2020 года № 227/366 (регистрационный № 9434 от 30 марта 2020 года) (САЗ 20-14).

На период введения на территории Приднестровской Молдавской Республики ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в случае необходимости оформления листка о нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 7 (семи) лет, а также в случае карантина ребенка в возрасте до 7 (семи) лет, посещающего организации дошкольного образования, работнику лечебно-профилактического учреждения листок

о нетрудоспособности оформляется одному из членов семьи, не являющемуся работником лечебно-профилактического учреждения государственной системы здравоохранения, за исключением оформления листка о нетрудоспособности работнику лечебно-профилактического учреждения, согласованного с руководителем лечебно-профилактического учреждения.

7. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность, обеспечить:

а) соблюдение социальной дистанции персоналом и посетителями.

Примечание: под социальной дистанцией для целей настоящего Постановления понимается расстояние не менее 2 (двух) метров между посетителями;

б) наличие при входе антисептических средств для обработки рук посетителей;

в) наличие и применение персоналом средств индивидуальной защиты (маски);

г) соблюдение посетителями требований об использовании средств индивидуальной защиты (масок);

д) наличие и применение персоналом спиртсодержащих антисептических средств (спирт не менее 60%) для обработки рук;

е) проведение систематической дезинфекции помещения, оборудования и инвентаря.

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность, проводить термометрию посетителей посредством использования бесконтактных термометров при входе:

а) на территорию продовольственных и непродовольственных рынков;

б) в торговые и медицинские центры;

в) в лечебно-профилактические учреждения;

г) в торговые залы продовольственных и непродовольственных магазинов, площадь которых более 100 кв. м.

На период действия настоящего Постановления граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане, лица без гражданства обязаны:

а) соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении организаций торговли и сферы услуг;

б) использовать средства индивидуальной защиты (маски) в транспорте общего пользования, в том числе в легковом таксомоторном транспорте.

8. Исполнительным органам государственной власти и организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности максимально исключить при осуществлении деятельности применение бумажного документооборота, используя в этих целях возможности глобальной сети Интернет, электронный документооборот.

9. На период введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовать руководителям органов государственной власти и управления, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности организовать режим работы сотрудников (в приоритетном порядке для сотрудников, достигших пенсионного возраста) в объеме, обеспечивающем продолжение эффективного исполнения функций органами и организациями, в том числе, при наличии возможности, в режиме дистанционной работы сотрудников.

Режим дистанционной работы не подлежит применению в отношении руководителей либо лиц, на которых возложены исполнение обязанностей руководителя, органов государственной власти и управления, государственных органов, органов местного самоуправления, их заместителей и руководителей подведомственных им государственных (муниципальных) служб и организаций.

10. Организациям образования осуществлять реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования всех видов, дополнительного образования, образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального образования и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, установленном правовым актом уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования.

11. С 16 июня 2020 года до особого распоряжения приостановить деятельность организаций образования по реализации образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей с сохранением заработной платы работников данных организаций в порядке, определенном Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

12. Руководителям исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики либо лицам, на которых возложено исполнение обязанностей руководителя, в подведомственных сферах и в пределах предоставленных полномочий:

а) запретить проведение массовых мероприятий (культурные, спортивные, увеселительно-развлекательные и другие);

б) организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) обязать всех руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности усилить дезинфекционный режим в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

г) обязать проведение профилактических мероприятий в автомобильном транспорте всех форм собственности с проведением влажной уборки салонов с применением дезинфицирующих средств в начале, середине и в конце дня, а также проведение регулярного сквозного проветривания салонов автомобильного транспорта;

д) обеспечить на всех пунктах пропуска через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики заполнение эпидемиологической карты для лиц, прибывших на территорию Приднестровской Молдавской Республики, за исключением отдельных лиц, по согласованию с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции;

е) запретить направление работников и служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления в служебные командировки за пределы Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, определенных на основании отдельного распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики или Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

ж) приостановить проведение семинаров с юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, по разъяснению действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, за исключением осуществления консультирования исключительно в режиме телефонной связи или с использованием электронной почты посредством глобальной сети Интернет;

з) ограничить проведение совещаний, заседаний, собраний в исполнительных органах государственной власти с привлечением представителей иных органов государственной власти, за исключением их проведения в Правительстве Приднестровской Молдавской Республики. Обозначенные мероприятия проводить дистанционно с использованием телефонной связи и глобальной сети Интернет.

13. Руководителям лечебно-профилактических учреждений Приднестровской Молдавской Республики обеспечить:

а) поддержание неснижаемого запаса лекарственных препаратов, дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты работников;

б) медицинское наблюдение на дому за лицами, прибывающими из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19, по списку, ежедневно представляемому государственным учреждением «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии», в течение 14 (четырнадцати) календарных дней; тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, прибывших с территорий, на которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19;

в) в случае появления симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, среди находящихся под медицинским наблюдением, обеспечить подачу экстренной информации, незамедлительный отбор биоматериала и направление в государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» и территориальные центры гигиены и эпидемиологии;

г) незамедлительное проведение регламентированного комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19;

д) работу медицинских организаций с оказанием первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами;

е) возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, прибывшим с территорий, на которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19, в пределах 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их прибытия;

ж) назначение ответственных лиц в лечебно-профилактических учреждениях за оформление и выдачу листка о нетрудоспособности в упрощенном порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Постановления;

14. Руководителям лечебно-профилактических учреждений Приднестровской Молдавской Республики принять меры:

а) по организации регулярных занятий с медицинскими работниками по вопросам диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

б) по проведению разъяснительной работы с населением о профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

15. Руководителям территориальных центров гигиены и эпидемиологии Приднестровской Молдавской Республики:

а) организовать контроль:

1) за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, их изоляцией и лабораторным обследованием;

2) за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

б) обеспечить:

1) мониторинг за выявлением случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, их лабораторным обследованием с представлением ежедневной информации в государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» в письменном виде;

2) надлежащие условия и своевременность транспортирования биологического материала в государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» для проведения дальнейшей транспортировки в город Тирасполь и город Кишинев для углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований;

3) оказание практической и методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям в проведении лабораторной диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Государственной службе средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики осуществлять распространение информационно-агитационных материалов, социальной рекламы, информационных видеороликов, направленных на соблюдение карантинных мероприятий в целях недопущения распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности перевозку международных почтовых отправлений, включая периодические печатные издания, издаваемые за пределами Приднестровской Молдавской Республики, через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики осуществлять по согласованию с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

18. Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики, Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и Министерству юстиции Приднестровской Молдавской Республики ограничить увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, из расположения воинской части, за исключением случаев крайней необходимости с обязательной термометрией и медицинским наблюдением в течение 14 дней в целях выявления симптомов коронавирусной инфекции COVID-19[П3] , у военнослужащих, возвращающихся из увольнения.

19. Ограничить свидания лиц, прибывших на свидания с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и изоляторах временного содержания Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Свидания разрешать в исключительных случаях с обязательной проверкой симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 у лиц, допущенных к свиданиям.

20. Разрешить использование служебного транспорта исполнительными органами государственной власти, руководство которыми осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики, а также подведомственными им учреждениями для перевозки работников (государственных гражданских служащих), а также иных лиц, нуждающихся в транспортном обслуживании, в рамках предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

21. Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики обеспечить работу горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19 по телефону: 0 800 22 800.

Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обеспечить работу по консультированию граждан, оказавшихся в сложной ситуации за пределами страны, о возможных механизмах возвращения к месту своего постоянного жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики, в том числе в режиме телефонной связи, без соблюдения установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики лимитов международных разговоров (переговоров).

22. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется за счет средств Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

23. Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики совместно с Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики обеспечить ограниченное посещение лечебно-профилактических учреждений Приднестровской Молдавской Республики.

24. Министерству по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики совместно с государственными администрациями городов и районов Приднестровской Молдавской Республики организовать оказание помощи одиноко проживающим гражданам Приднестровской Молдавской Республики.

25. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

26. Признать утратившим силу Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)» (САЗ 20-14) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 2020 года № 128 (САЗ 20-17), от 30 апреля 2020 года № 141 (САЗ 20-18), от 8 мая 2020 года № 152 (САЗ 20-19), от 12 мая 2020 года № 155 (САЗ 20-20), от 22 мая 2020 года № 163 (САЗ 20-21), от 29 мая 2020 года № 178 (САЗ 20-22), от 8 июня 2020 года № 193 (САЗ 20-24), от 12 июня 2020 года № 202 (САЗ 20-24), от 15 июня 2020 года № 204 (САЗ 20-25).

27. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА А. МАРТЫНОВ
novostipmr.com
  • Вчера, 18:27
  • DTV
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