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Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет туристов, номера пустуют

Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет туристов, номера пустуют

Побережье Одесской области, в частности, пляжи Затоки, Грибовки, Черноморска (Ильичевска до недавнего прошлого - ред.) всегда считались излюбленным местом отдыха граждан Молдовы. Этому есть ряд объяснений: во-первых добираться туда - всего считанные часы, во-вторых стоимость такого прибывания у моря гораздо ниже, чем на курортах Румынии, Греции, Болгарии и других стран.

Однако в этом году пандемия внесла коррективы в привычный ход летней жизни наших соотечественников, передает sputnik.md.
Отельеры Затоки, равно, как и те жители поселка у моря, которые десятилетиями сдают комнаты в этом населенном пункте, утверждают, что курортный сезон может начаться в нынешнем году на три-четыре недели позже, несмотря на середину июня.

Сейчас на базах отдыха и отелях Затоки задействованы лишь считанные номера, а занимают их граждане Украины из близлежащих не приморских городков, сообщают СМИ Одесской области.

Между тем, в отличие от всей Украины, именно ее территория уже признана эпидемиологами соседней страны безопасной для летнего отдыха туристов. В частности, об этом заявил в одном из украинских телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В перечень открытых для летнего отдыха туристов областей Минздрав Украины включил также Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую.

Обычно в середине июня количество гостей на базах отдыха в Затоке в разы превышает нынешнее. Ситуация вполне объяснимая: международного туриста из Молдовы и Беларуси задержали закрытые границы, а украинцы только недавно получили возможность спланировать поездку и посетить это уютное местечко у моря.

Сейчас в Затоке складывается ощущение, что курорт замер и ждет своей дальнейшей участи, равно как и представители "сопутствующего бизнеса" - торговцы сувенирной продукцией и различными летними аксессуарами - надувными кругами и матрасами, кремами для загара, календарями и прочей продукцией.

sputnik.md
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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