В субботу, 20 июня, в 10:00 в Тирасполе официально откроют памятник медицинским работникам, участвовавшим в военных действиях и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он установлен перед зданием медфакультета Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.
Изначально торжественную церемонию планировали на 9 мая, но по предложению Президента Вадима Красносельского перенесли из-за пандемии коронавируса.
Мероприятие приурочат ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться в Приднестровье 21 июня.
Кстати, в некоторых городах празднование уже стартовало. Одними из первых поздравления принимали сотрудники Дубоссарской центральной районной больницы, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Торжественное мероприятие в преддверии Дня медицинского работника состоялось сегодня и в актовом зале Григориопольской центральной районной больницы. Лучшие медработники отмечены медалью «За спасение жизни», некоторым присвоили почётное звание «Отличник здравоохранения», также вручили почётные грамоты и благодарности Минздрава и госадминистрации.