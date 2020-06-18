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20 июня в Приднестровье откроют памятник медработникам

20 июня в Приднестровье откроют памятник медработникам

В субботу, 20 июня, в 10:00 в Тирасполе официально откроют памятник медицинским работникам, участвовавшим в военных действиях и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он установлен перед зданием медфакультета Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

Изначально торжественную церемонию планировали на 9 мая, но по предложению Президента Вадима Красносельского перенесли из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие приурочат ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться в Приднестровье 21 июня.

Кстати, в некоторых городах празднование уже стартовало. Одними из первых поздравления принимали сотрудники Дубоссарской центральной районной больницы, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

20 июня в Приднестровье откроют памятник медработникам

Торжественное мероприятие в преддверии Дня медицинского работника состоялось сегодня и в актовом зале Григориопольской центральной районной больницы. Лучшие медработники отмечены медалью «За спасение жизни», некоторым присвоили почётное звание «Отличник здравоохранения», также вручили почётные грамоты и благодарности Минздрава и госадминистрации.

20 июня в Приднестровье откроют памятник медработникам
novostipmr.com
  • Сегодня, 19:27
  • DTV
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