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Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых

Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых

С наступлением сезона отпусков в Кризисный центр стали поступать обращения от граждан, желающих выехать на отдых за границу. Тем более что многие забронировали места в гостиницах заранее.

«Мы идем людям навстречу, разрешаем выезд данным гражданам на отдых. При этом они должны предоставить копии всего турпакета. Такие же требования будут предъявляться к турагентствам, которые раз в неделю будут предоставлять нам список граждан, которые приобрели у них туры», - пояснил начальник ГУпЧС МВД, руководитель Кризисного центра Вадим Шмаленко.

Неизменным остается условие, что по возвращении в Приднестровье граждане должны пройти двухнедельный карантин, передает novostipmr.com.

Напомним: с 16 июня режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа, в республике прекращён. В то же время сохраняются некоторые карантинные ограничения. Их цель - не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.

С начала пандемии в Приднестровье COVID-19 лабораторно подтвердили у 1158 человек, 924 пациента выздоровели, 45 умерли.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:30
  • DTV
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