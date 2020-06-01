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В Днестровске произошло ДТП со смертельным исходом
Авария произошла на улице Котовского, недалеко от Молдавской ГРЭС, передает пресс-центр МВД.
Автомобиль Hyundai врезался в дерево. Водителя скорая увезла в бессознательном состоянии. В больнице мужчина скончался. Пассажиров в автомобиле не было.
Госавтоинспекторы проводят разбирательство, выясняют все обстоятельства происшествия.
mvdpmr.org
- Сегодня, 07:22
- DTV
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