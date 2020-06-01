Спасатели и местные органы власти не ждут критических отметок подъёма воды и начинают действовать заблаговременно.
В Парканах принялись спасать близко расположенные к Днестру улицы. Место, где был когда-то пляж и спортивная площадка, сейчас полностью затоплено водой. А, по другую сторону от дамбы - дома. Вода постепенно стала просачиваться через трубу, предназначенную для полива полей. Приняли решение закрыть её заглушкой и уплотнить мешками с песком, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Привлекли опытного водолаза ГУпЧС. Не остались без участия и военнослужащие СМВЧ МВД. Сто мешков песчаной смеси распределили на двухметровой глубине. Главное, сделать всё, чтобы большая вода не подтопила дома и сельхозугодия. mvdpmr.org