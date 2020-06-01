Dnestr.TV

 
0

Паводковая ситуация под контролем

Паводковая ситуация под контролем

Спасатели и местные органы власти не ждут критических отметок подъёма воды и начинают действовать заблаговременно.

В Парканах принялись спасать близко расположенные к Днестру улицы. Место, где был когда-то пляж и спортивная площадка, сейчас полностью затоплено водой. А, по другую сторону от дамбы - дома. Вода постепенно стала просачиваться через трубу, предназначенную для полива полей. Приняли решение закрыть её заглушкой и уплотнить мешками с песком, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Привлекли опытного водолаза ГУпЧС. Не остались без участия и военнослужащие СМВЧ МВД. Сто мешков песчаной смеси распределили на двухметровой глубине. Главное, сделать всё, чтобы большая вода не подтопила дома и сельхозугодия.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна