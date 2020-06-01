Dnestr.TV

 
0

Минздрав Украины: Паводки могут привести к вспышке тифа и гепатита А

Минздрав Украины: Паводки могут привести к вспышке тифа и гепатита А

Паводки на западе Украины могут привести к вспышке тифа, дизентерии, гепатита А и других инфекционных болезней. Жителям пострадавших областей рекомендуют кипятить воду.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook, передает rbc.ua

Сообщается, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

«При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики», — отмечают в Центре общественного здоровья.

Для профилактики инфекционных болезней:

- Обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из наземных водоемов. Желательно использовать бутилированную воду.

- Не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными.

- Для питания используйте только качественные продукты. Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, а в отношении мяса, рыбы и яиц необходимо соблюдать нормы термической обработки.

- Соблюдайте правила личной гигиены и следите, чтобы их соблюдали дети.

- После схода воды необходимо провести рекультивацию земель, перекопать огороды и приусадебные участки; вычистить выгребные ямы и обработать хлорной известью; очистить и продезинфицировать колодцы; провести дератизацию в местах возможного скопления грызунов.

- При появлении симптомов (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что наводнение в Черновцах полностью снесло мост.

Накануне Кабинет министров Украины выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий паводков в четырех областях.

rbc.ua
  • Сегодня, 17:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна