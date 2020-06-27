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Facebook изменил написание Киева

Facebook изменил написание Киева

В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети.

«Вода камень точит. А МИД точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Сегодня я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу Facebook официально перешел на использование Kyiv», — написал Кулеба, передает iz.ru

Он отметил, что добиться этого удалось благодаря десяткам и сотням электронных и бумажных писем и звонков во все офисы — от европейских до западного побережья США.

«Благодарю Facebook за это решение. Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не русского языка Это очень важно. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание англоязычного мира и учат пониманию того, что Украина — это Украина», — заявил дипломат.

В середине июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал его, в частности, прекратить принудительную украинизацию.

Согласно опросам, почти половина жителей Украины считают русский язык историческим достоянием страны, а около трети предлагают сделать его вторым государственным.

В свою очередь, Зеленский сам называл вопрос языка искусственно созданным и отмечал, что на Украине «много национальных меньшинств, для многих родной язык — не украинский».

iz.ru
  • Сегодня, 09:56
  • DTV
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