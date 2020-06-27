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Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело

Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.

Согласно книге бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона, Порошенко просил США ввести санкции против бизнесмена, сообщает в субботу агентство "УНИАН" со ссылкой на заявление бизнесмена, передает ria.ru

"Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины ("злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении. Также агентство опубликовало фотографию заявления.

Основанием для уголовного дела Коломойский считает книгу Болтона, в которой тот описывает свой первый визит на Украину и в которой есть такой фрагмент: "После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание… Я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал (лидера партии "Батькивщина" - ред.) Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года", - цитируется в заявлении Коломойского отрывок книги Болтона.

При этом Болтон не исключил возможность поддержки и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против Коломойского. Также Болтон упоминает, что Порошенко заявил о желании купить больше американского оружия.

По мнению Коломойского, из книги усматривается, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен попросил его повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности на президента Дональда Трампа, с целью наложения санкций на бизнесмена.

Как пишет агентство, Коломойский считает, что в действиях Порошенко есть признаки преступления, целью которого был материальный вред бизнесмену.

ria.ru
  • Вчера, 19:16
  • DTV
  • Просмотров: 42
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