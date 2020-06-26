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Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой

Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой

В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.

Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой

"В прошлом году во время работы над подводными сценами фотограф Марк Феллман сделал этот снимок с Бритеном Далтоном, который играет Лоака", — говорится в описании изображения.

Американский актер в датчиках плывет на специальном устройстве, напоминающем гидроцикл. На поверхности бассейна находится слой из пенопластовых шариков, которые не пропускают свет и не мешают съемке под водой, пишет ria.ru.

Ранее продюсер Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в фильме будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.

В начале июня стало известно, что Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что премьера "Аватара 2" состоится в декабре 2021 года.

ria.ru
  • Вчера, 19:50
  • DTV
  • Просмотров: 33
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