Инициативу создать Конституцию Украины для самых маленьких поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине появилась Простая Конституция для самых младших. Книга в доступной форме рассказывает детям об их правах и обязанностях. Об этом, в воскресенье, 28 июня, сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.
“В таком формате вы точно не ожидаете увидеть официальный документ, но именно поэтому дети не смогут оторвать от него глаз. Простую Конституцию дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами и затем поймут правила, по которым живет наше государство”, - отметили в издательстве.
Издать "Конституцию для самых молодых" украинский лидер предложил еще год назад, выступая с поздравлением в День Конституции.
В офисе президента считают, что книга позволит с детства "в простой и привлекательной для детей форме" изучать основы демократического государства и знать свои права.