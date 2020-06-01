МИДЕИ через Посольство Республики Молдова в Украине проинформировало граждан Республики Молдова о следующих поправках, утвержденных украинскими властями относительно карантинных мер при пересечении государственной границы Украины.
В настоящее время пересечение государственной границы Украины гражданами Республики Молдова может осуществляться с соблюдением следующих условий:
- Въезд и пребывание на территории Украины будет разрешено гражданам Республики Молдова только при предъявлении страхового полиса, который послужит гарантией оплаты расходов, связанных с лечением коронавируса COVID-19, с обязательным размещением в определенных местах (родственники, друзья, арендуемые помещения), или карантин на срок 14 дней, с установкой приложения "Дій вдома" на личный мобильный телефон.
В то же время период самоизоляции (наблюдения) иностранцев, прибывающих в Украину из государства или являющихся гражданами государства со значительным распространением COVID-19, не требуется в случае представления отрицательного результата тестирования COVID-19 методом ПЦР, который осуществляется после пересечения государственной границы Украины.
- Транзит через территорию Украины в обоих направлениях гражданами Республики Молдова, не подвергая себя самоизоляции (наблюдению) в течение 14 дней, может быть осуществлен на основании представления доказательств того, что транзит произойдет в течение двух дней (например, предъявить билет на автобус) и страховой полис для покрытия расходов на лечение коронавируса COVID-19.
- Водители регулярных международных пассажирских автобусов также включены в список лиц, которые не попадают под обязательство быть помещенными в смотровое (карантинное) или самоизоляционное пространство на срок 14 дней.
В то же время внимание обращается на тот факт, что страховой полис для покрытия расходов, связанных с лечением или наблюдением COVID-19, должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая представлена в Украине, или имеет партнера (страховую компанию) в Украине. Срок действия страхового полиса распространяется на период пребывания в Украине, передает mybusiness.md.
Посольство РМ напоминает, что после стихийных бедствий последних дней в западных областях Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) были разрушены более 150 км дорог и десятки мостов. В этом контексте рекомендуется избегать и/или объезжать эти территории. mybusiness.md