На гидропостах Украины метеоситуация стабилизировалась уже с 26 июня. Постепенно снижается уровень воды и в Приднестровье.
Максимальные значения уровня воды отмечались на всех участках реки от севера к югу. На данный момент пиковые значения остаются в районе Бендер и Тирасполя.
«Паводковая волна формируется в верховьях Днестра, на территории Украины, её легко проследить по гидропостам. Сначала накапливаются «плюсы» там, потом они приходят к нам. По мере того как эта паводковая волна движется, будто бы «передаётся эстафета» от одного населённого пункта другому, в том пункте, который она прошла, – снижение уровня воды, а на следующем пункте образуется подъём. К выходным пик паводковой волны подошёл к гидропостам городов Бендеры и Тирасполь. Сейчас наблюдается постепенное его снижение», – прокомментировал ситуацию начальник Управления гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР Александр Попов.
К критическим отметкам приблизился уровень воды в реке в Слободзейском районе. Пострадало село Меренешты. Уже завтра, по оценкам специалистов, уровень должен стабилизироваться. В связи со снижением сбросных расходов воды Ново-Днестровской и Дубоссарской гидроэлектростанциями уже с завтрашнего дня ожидается снижение уровня Днестра примерно на 20 см. Говорить о том, что пик паводка у нас в республике пройден, пока рано, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
«На вторник-среду приднестровские метеорологи прогнозируют осадки в районе бассейна р. Днестр. Дальнейшая паводковая ситуация в республике будет зависеть от интенсивности и продолжительности их выпадения. В любом случае, пока сформируется вторая волна, у нас есть время сбросить эту воду, чтобы, если потребуется, принять новую», – подчеркнул руководитель УГЗ. mvdpmr.org