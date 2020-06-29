Весенняя призывная кампания продолжается, сегодня состоялась очередная отправка новобранцев в войска.
В военных комиссариатах и на сборных пунктах соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры: призывники проходят обязательную термометрию, дезинфекцию рук, а также соблюдают дистанцию. Отправка новобранцев проходит с нескольких сборных пунктов.
«Считаю, что каждый обязан достойно пройти эту школу, чтобы воспитать в себе неотъемлемые мужские качества, такие как: стойкость духа, умение брать ответственность за себя и своих родных, быть защитником своей Родины», – отметил один из призывников.
Призывники распределяются согласно своей гражданской специальности и физическим данным. Курс молодого солдата новобранцы пройдут изолированно. Далее солдаты отправятся по своим подразделениям, где начнут осваивать воинские специальности, сообщается на сайте Министерства обороны ПМР.
«По прибытии в Военный комиссариат с каждым новобранцем проводится беседа с врачом о состоянии здоровья, а также еще раз сверяются документы. Завершающий этап подготовки – процедура дактилоскопии, после чего юноши распределяются по воинским частям. После отмены режима Чрезвычайного положения даты отправки новобранцев в войска были скорректированы и перенесены с августа на июль», – отметил офицер Военного комиссариата.
Заключительная отправка новобранцев весеннего призыва запланирована на 15 июля. mopmr.org