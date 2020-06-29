Dnestr.TV

 
0

В Молдову пресекли ввоз партии опасного корнеплода

В Молдову пресекли ввоз партии опасного корнеплода

Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности в РМ (ANSA) пресекли попытку ввоза из Румынии партии "опасного" картофеля, собранного в прошлом сельскохозяйственном сезоне. В плодах нашли червей. Общий вес неликвидного корнеплода, который намеревались реализовать на рынках страны, составил 21 тонну.

Частично проросший картофель намеревались продать в Кишиневе. В результате проведенного фитосанитарного анализа сотрудники ANSA вернули соседней стране партию брака, пишет sputnik.md.

После длительного хранения, обычно ближе к весне, некоторые клубни приобретают зеленую окраску. Происходит это, как правило, на свету, причем большой разницы между естественным освещением и искусственным при этом нет.

В Молдову пресекли ввоз партии опасного корнеплода

В картофеле начинает образовываться соланин – очень опасный яд, который и окрашивает клубни в зелёный цвет.

Благодаря инсектицидным свойствам, соланин защищает картофель от вредителей и по этой же причине становится настоящим ядом и для человека, и для животных. А значит, от такого картофеля — один вред и никакой пользы.

В Молдову пресекли ввоз партии опасного корнеплода

Возможно, кто-то скажет, что ел зеленую картошку и неоднократно, и ничего – жив, здоров. Да, не каждая доза смертельна, но специалисты предупреждают, что содержание в клубнях соланина более 200 мг на 100 граммов продукта – опасно для жизни. Как при чистке картофеля определить эти самые миллиграммы никто не рассказывает, поэтому лучше не рисковать.
sputnik.md
  • Сегодня, 06:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна