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В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов
В ходе проведенных обысков были обнаружены более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности.
Неподалеку от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод, пишет point.md ссылаясь на omg.md
Как сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РМ, на подпольном заводе производились вертолеты, схожие по модификации с маркой "Ка-26". Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ.
В пресс-релизе не уточняется точное место расположения подпольного вертолетного завода. Сообщается лишь, что он находится в одном из населенных пунктов на берегу Днестра.
Также сообщается, что большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья.
Отмечается, что в ходе проведенных обысков были обнаружены более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности.
Прокуратура сообщает, что за подобный вид незаконной деятельности предусмотрено наказание от 3 до 10 лет тюремного заключения.
point.md
- Сегодня, 13:08
- DTV
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