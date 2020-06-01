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В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В ходе проведенных обысков были обнаружены более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности.

Неподалеку от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод, пишет point.md ссылаясь на omg.md

Как сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РМ, на подпольном заводе производились вертолеты, схожие по модификации с маркой "Ка-26". Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ.

В пресс-релизе не уточняется точное место расположения подпольного вертолетного завода. Сообщается лишь, что он находится в одном из населенных пунктов на берегу Днестра.

Также сообщается, что большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья.

Отмечается, что в ходе проведенных обысков были обнаружены более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности.

Прокуратура сообщает, что за подобный вид незаконной деятельности предусмотрено наказание от 3 до 10 лет тюремного заключения.

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов

В Криулянах раскрыли подпольный завод по производству вертолетов





point.md
  • Сегодня, 13:08
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