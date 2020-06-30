Совет ЕС предложил ряд исключений для приезда в союз из третьих стран, не вошедших в специальный список государств, для резидентов которых могут быть сняты ограничения на въезд с 1 июля, говорится в сообщении Совета ЕС.
Совет во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе, передает ria.ru Сама рекомендация не является обязательной для исполнения, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в этот специальный список.
"Для стран, где продолжают действовать рестрикции на поездки, следующие категории людей должны быть исключены из-под ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты ЕС и члены их семей, путешественники с важной функцией или нуждами, указанными в рекомендации", - говорится в релизе.
Список стран, составленный на 1 июля, предлагается пересматривать каждые две недели.
"Критерии определения третьих стран, для которых следует снять действующее ограничение на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания (распространения нового коронавируса – ред.), включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно", - сообщает Совет ЕС.
Что касается эпидемиологической ситуации, третьи страны, чтобы попасть в список, должны соответствовать ряду критериев. В частности, число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей должно быть близко или ниже среднего по ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года. Взаимность в вопросе открытия границ также должна приниматься во внимание.
Европейский союз не включил Молдову в список третьих стран, чьи жители допуcкаются на территорию Евросоюза после открытия им своих границ с 1 июля.