Пандемия COVID-19 заставила многих туристов отказаться от запланированного на это лето отдыха. Другие без замедления программируют отдых на ближайшее время, тем более, что операторы выступают с привлекательными предложениями.
Турция начинает принимать туристов из Республики Молдова в июле, следуя соблюдению ряду правил. То же самое касается Греции, но туристы смогут добраться до моря только по суше и при заполнении формуляра с указанием точного пункта назначения. Украина и Румыния сохраняют обязательство самоизоляции на 14 дней для въезжающих на их территорию. А в Болгарии молдавские туристы еще не смогут добраться до моря, по крайней мере, до 15 июля, передает ipn.md
Директор одного из туристических агентств, осуществляющих чартерные рейсы в Турцию, Виорика Кашу сообщила для IPN, что с 1 июля запланированы регулярные рейсы в Стамбул, а с 4 июля – рейс в Анталию. В этом году из-за пандемии введено несколько правил, которым должны будут следовать туристы. В самолете каждый человек обязан носить маску и перчатки. По прибытии в аэропорт Анталии турист получит возможность купить страховку на COVID-19, которая на семь дней обойдётся почти в 24 евро. На данный момент точно неизвестно, что именно войдёт в эту медицинскую страховку, но она покроет расходы на проведение двух тестов и на стационарное лечение. Сейчас рассматривается возможность приобретения этой страховки и в Республике Молдова.
До прохождения паспортного контроля у туриста измерят температура тела. Если оно превысит 37,7 градуса, человек будет изолирован и проверен на COVID-19. Если наличие вируса подтвердится, то его доставят в больницу. Только в случае слабых симптомов турист останется в отеле. В отелях будут оборудованы специальные места для изоляции.
В автобусах, доставляющих туристов из аэропорта в отель, будут заняты только места у окон. Перед входом в отель багаж туристов будет продезинфицирован. Каждый отель должен обеспечить, насколько это возможно, регистрацию заезда на открытом воздухе. И в случае ресторанов, а также в случае бассейна, пляжа, между столами, между шезлонгами будет обеспечена социальная дистанция. Чтобы можно было оставить ребенка в мини-клубах отеля, необходимо будет записаться заранее. То же касается и спортивных залов, спа-салонов. После отъезда туристов никто не будет размещен в номере в течение как минимум 12 часов для того, чтобы провести дезинфекцию.
Директор компании отметила, что, хотя часть туристов перенесли на следующий год свой отдых, забронированный до 17 марта, или вовсе отменили его, сейчас появились и новые предложения. И это дает операторам возможность возродить свою деятельность, которая замерла из-за пандемии.
По словам Виорики Кашу, в сложившейся ситуации цены на отдых снизились. Отели уведомляют об очень выгодных предложениях. Например, пакет, включающий билет на самолет, трансфер, страховку, проживание на 7 ночей в четырехзвездочной гостинице „all inclusive”, то есть „все включено”, расположенной в 50 метрах от пляжа, стартует от 275 евро на одного человека.
По возвращении в страну молдавские туристы обязаны оставаться в самоизоляции 14 дней. Власти изучают возможность снятия этого обязательства с 15 июля, когда истекает чрезвычайное положение в области общественного здоровья.