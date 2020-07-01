Состоялось совещание с участием представителей министерства финансов и министерства экономического развития по вопросам социальных гарантий и поддержки лиц, награждённых нагрудным знаком «Почетный донор». Изменения и дополнения в некоторые законодательные акты ПМР ранее подготовил Минздрав.
Так помимо основных гарантий (право на внеочередное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, одноразовое бесплатное изготовление или ремонт зубных протезов и тд.) ведомство предлагает предоставить почетным донорам ежегодную денежную выплату в соответствии с практикой других стран, сообщает пресс-служба Минздрава.
«Мы изучали опыт Российской Федерации, где раз в год почетным донорам выплачивается 10-12 тысяч рублей. Мы же должны ориентироваться на возможности нашего бюджета», - отметила глава Минздрава Кристина Албул.
Участники совещания обсудили варианты по сумме ежегодной денежной выплаты. Предполагается, что затраты государства для поощрения 2658 почетных доноров составят порядка трех миллионов рублей. В ближайшее время Минздрав представит экономическое обоснование по данному вопросу.
Кроме этого, проектом закона вводится новая категория «постоянный донор» - это граждане ПМР, которые за последние 5 лет добровольно сдали кровь не менее четырех раз в год, либо в общей сложности 20 раз. Им может быть предоставлена скидка на проезд в городском транспорте, льготы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Предложения и замечания, высказанные в рамках встречи, будут учтены в новой редакции документа. Он будет направлен на согласование в течение недели. minzdrav.gospmr.org