Расследование дела о пожаре в доме Асвадурова завершено.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в Приморский районный суд Одессы передали обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
Все фигуранты подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в учреждении (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
«Во время досудебного расследования в данном уголовном производстве допрошены 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), проведено опознание погибших, произведено 65 выемок документов, назначили и провели 61 судебную экспертизу», — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, одним из фигурантов дела является одесский поет Андрей Хаецкий – 28 мая суд отпустил его из СИЗО под поручительство нардепов Урбанского и Колебошина.
Еще одна подозреваемая — заведующая дневным отделением колледжа: следствие установило, что она включила электрообогреватель в своем кабинете, оставив его без присмотра, сообщает dumskaya.net.
Напомним, пожар в колледже на Троицкой случился 4 декабря 2019 года. В результате погибли 16 человек, 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Кроме того, пожар разрушил многоэтажное здание — памятник архитектуры 1914 года, в котором располагалось образовательное учреждение, в результате чего государству нанесены миллионные убытки. dumskaya.net