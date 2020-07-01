Правительство предлагает создать регламент порядка проведения государственного контроля. В России в настоящее время действует регламент осуществления госконтроля по аналогии с регламентом по предоставлению государственных услуг. Регламент – это четко закрепленный алгоритм действий, который содержит в себе права, обязанности контролирующих органов и подконтрольных организаций, ход проведения мероприятия по контролю, а также четко описывает все процедуры.
Регламент проведения контрольных мероприятий создается для того, чтобы упорядочить административные процедуры, устранить избыточные административные действия, сократить сроки исполнения отдельных процедур, а также установить требования по проведению контрольно-надзорных мероприятий, за нарушение которых должностное лицо может быть привлечено к ответственности. Кроме этого, предлагается проводить отдельные административные процедуры в электронной форме, передает пресс-служба ВС ПМР.
Депутаты комитета поддержали эту инициативу и будут рекомендовать Верховному Совету принять законопроект сразу в двух чтениях.
Одна из инициатив депутатов Комитета по развитию предпринимательства и промышленности касается проведения внеплановых контрольных проверок в связи с ликвидацией налогоплательщика. Поскольку до сих пор обязанность налоговых органов по проведению внеплановых проверок закреплена лишь на подзаконном уровне, предлагается установить эту норму на уровне закона.
Комитет по законодательству предложил определить в законе конкретный временной период, который подлежит проверке в рамках планового мероприятия по контролю. Поскольку существующая практика плановых проверок показала, что проверяемый период может исчисляться десятилетием. А это в свою очередь снижает налоговые поступления, а также может привести к финансовым и штрафным санкциям.
Группа депутатов комитета предложила дать право индивидуальным предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, приостанавливать и прекращать применение такой системы налогообложения в течение налогового периода, то есть до конца года. Вместе с тем переходить из одного режима налогообложения в другой в течение налогового периода возможности не будет.
Комитет по развитию предпринимательства и промышленности поддержал поправку депутата Юрия Кучеренко, которая дополняет закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Предлагается наделить государственное предприятие «Почта Приднестровья» правом выдавать в своих отделениях деньги с личных банковских карт. Речь идет в основном о сельской местности, где нет отделений банков или банкоматов. vspmr.org