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Санитарный регламент дополнен разделами по дополнительному и профессиональному образованию

Санитарный регламент дополнен разделами по дополнительному и профессиональному образованию

В Минздраве состоялась скайп-конференция с участием госадминистраций, министерства просвещения и управлений народного образования городов республики. На повестке дня – обсуждение редакции санитарного регламента по недопущению распространения коронавирусной инфекции в образовательных и дошкольных учреждениях. Предыдущий вариант документа содержал рекомендации и требования только для школ и детсадов, сейчас же регламент был дополнен новыми разделами по дополнительному и профессиональному образованию.

Так, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 при организации работы учебных заведений среднего, высшего и дополнительного образования требуется: обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией, обработку рук кожными антисептиками, соблюдение социальной дистанции в столовой учреждения. При занятиях в спортивном зале нужно поддерживать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, выключателей не реже 3 раз в день. Для недопущения скопления большого количества проживающих в общежитиях должен быть установлен график пользования помещениями санитарно-бытового назначения, общественного питания и бытового обслуживания, говорится на сайте Минздрава Приднестровья.

Также в учебные заведения профессионального и дополнительного образования не допускаются лица, не связанные с их деятельностью.

Что касается организации работы кружков, запрещено общение лиц одной группы с другой. Это позволит при обнаружении инфицированного коронавирусом человека установить круг контактных людей для их дальнейшей изоляции и обследования.

В ходе совещания у участников межведомственной рабочей группы возникли вопросы по разделению правил на требования и рекомендации. Специалисты Минздрава учли данное предложение и в ближайшее время внесут соответствующие поправки. После доработки документ будет направлен на рассмотрение в Правительство.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 08:04
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