Председатель Pro Moldova Андриан Канду говорит, что последний раз видел Штефана Гацкана вчера, а его телефон был отключен.
В рамках программы Secretele Puterii он заявил, что Гацкан может находиться в резиденции президента в Кондрице, сообщает point.md agora.md
"Он в Кондрице или Бульбоаке у пруда с бизнесменом, который очень близок к социалистам, а также к президенту Игорю Додону. Он был изолирован, без доступа к телефонам", - отметил Канду.
Напомним, что перед президентурой протестовали члены партии Pro Moldova. Они утверждали, что депутат Штефан Гацкан был захвачен и вынужден отказаться от мандата депутата. По их словам, за действиями стоят социалисты. В течение нескольких часов депутаты пытались войти в президентуру. Более того, депутат Владимир Чеботарь запрыгнул на капот машины, выезжающей со двора, и устроил стычку с полицейскими.
Между тем, социалисты объявили, что Гацкан сложил мандат депутата. Эту новость сообщил лидер фракции Корнелиу Фуркулицэ.
Что последует после того, как Гацкан сдал мандат
Центральная избирательная комиссия должна объявить о новых парламентских выборах в избирательном округе №38 Хынчешты, после того как депутат Штефан Гацкан сдал сегодня свой мандат. Парламент должен ознакомиться с его отставкой и объявить вакантным мандат депутата.
Следует отметить, что кандидат по спискам ПСРМ Штефан Гацкан выиграл выборы в одномандатном округе Хынчешты 15 марта этого года.
Тем временем ПСРМ требует охраны бывшего депутата
Депутаты-социалисты попросили Государственную службу охраны обеспечить безопасность врача Штефана Гацкана, который сегодня сложил свой мандат депутата, поскольку члены партии Pro Moldova во главе с Андрианом Канду угрожали ему, в том числе физической расправой. Куда исчез Штефан Гацкан?
Это в то время как Pro Moldova опубликовала адресованную Генеральной прокуратуре жалобу, якобы подписанную Гацканом, в которой он обвиняет социалистов в давлении. В то время как Андриан Канду говорит, что со Штефаном Гацканом не удается связаться уже более пяти часов, лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявляет, что Гацкан «находится со своей семьей в безопасном месте», пишет noi.md.
«Мы подали заявку в Государственную службу охраны, чтобы ему и членам его семьи обеспечили защиту, так как есть попытки давления и угрозы физической расправы. Конечно, они исходят от группы ПРО-ксенетов, которая пытается замаскировать себя под названием Pro Moldova», – заявил Корнелиу Фуркулицэ для unimedia.
В то же время лидер Pro Moldova Андриан Канду опубликовал адресованную Генеральной прокуратуре жалобу на давление со стороны социалистов, которая, как утверждается, подписана Гацканом 30 июня. В то же время депутат-социалист Николай Паскару заявил для Noi.md, что в последние дни Штефан Гацкан подвергался давлению и шантажу.
kp.md, ссылаясь на telegraph.md пишет что, Штефан Гацкан вместе с супругой и детьми не находится в Молдове, - сообщает.
По данным источников портала из Пограничной полиции, они пересекли госграницу с Румынией в районе 17.30.
Что касается Гацкана, он позже появился в видео на фоне виноградника, заявив, что он в порядке и что какое-то время он не будет ни с кем общаться.