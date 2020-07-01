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Жители Рыбницы перекрыли въезд на мост через Днестр из-за отмены пропусков

Жители Рыбницы перекрыли въезд на мост через Днестр из-за отмены пропусков

Жители города Рыбница перекрыли сегодня утром въезд на мост через Днестр из-за решения в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции Приднестровского региона, согласно которому аннулируются пропуска через «границу».

В решении говорится, что аннулируется с 00 час. 00 мин. 2 июля 2020 года ранее выданные Оперативным штабом пропуска по перемещению через так называемую границу непризнанной ПМР для юридических и физических лиц, за исключением ранее выданных пропусков юридическим лицам непризнанной ПМР (предприятиям, организациям независимо от формы собственности), которые осуществляют перемещение через товаров и грузов, необходимых для жизнеобеспечения региона и экономической отрасли.

Начальник рыбницкой милиции Сергей Топунов сообщил, что к 8:30 на мосту образовалось большое скопление граждан.

«У людей, которые работают на территории соседнего государства, были на руках пропуски. Когда начали проверять документы, выяснилось, что их пропуски аннулированы. В результате скопилась очередь. Машины не могли сдать назад. Мы им предложили: мы вас выпускаем на территорию республики Молдова, но по возвращении – нахождение в карантине сроком на 14 дней», – отметил начальник Рыбницкого ОВД.

Сотрудники территориального отдела милиции в данный момент осуществляют охрану общественного порядка, проводят беседы с людьми, однако те на контакт не идут, передает пресс-центр МВД ПМР.

«Мы спрашиваем, у кого какие требования, чтобы всё задокументировать, но на контакт граждане не идут. Прибыл также представитель госадминистрации, депутат Верховного Совета, предложили организовать встречу, обсудить сложившуюся ситуацию. На что ответ один: «Нет, мы хотим, чтобы нам открыли дорогу». Хотя дорога реально открыта, ехать можно, но они не хотят после этого находиться на карантине».

Сергей Топунов добавил, что на мосту много женщин и мужчин в возрасте: «На мосту находится много людей. На всякий случай прибыла скорая помощь, если кому-то будет плохо, ведь температура на улице поднимается».

Основное требование митингующих – открыть границу и разрешить свободное сообщение с Молдовой.

В течение часа министр внутренних дел Руслан Мова прибыл на место.

На данный момент министр общается с гражданами.


Жители Рыбницы перекрыли въезд на мост через Днестр из-за отмены пропусков

Жители Рыбницы перекрыли въезд на мост через Днестр из-за отмены пропусков

Жители Рыбницы перекрыли въезд на мост через Днестр из-за отмены пропусков

Жители Рыбницы перекрыли въезд на мост через Днестр из-за отмены пропусков
  • Сегодня, 14:32
  • DTV
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