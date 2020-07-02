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Возле офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры

Возле офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры

Шахтеры третий день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате.

Об этом сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает ria.ru

Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка.

"Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза и плакаты с призывом дать им работу и "прекратить уничтожать угольную отрасль".

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
ria.ru
  • Сегодня, 14:44
  • DTV
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