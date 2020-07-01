В Молдове последний раз в этом году дети были в школе в середине марта. Четыре месяца в классах не было никого. Пустые учебные заведения – это апокалипсис похуже, чем пустые закрытые рестораны. Без салата «Цезарь» и пирожных прожить можно, а вот с безграмотным поколением – будущего точно нет.
Школы обещают открыть в сентябре, но это не точно. Если и откроют через два месяца, то радоваться, повода нет. Условия, на которых может быть пустят детей получить знания, выглядят, как наказание. "Тяжело в учении - легко неизвестно где", - сказал кто-то про учебный процесс в Молдове во время эпидемии коронавируса, передает kp.md.
Впечатлительных и беременных мам, просим дальше не читать.
«Правила организации учебного процесса с 2020-21 учебном году» - это только проект, но он пугает.
Маски везде и на всех
Надеюсь текст проекта авторы писали в масках, и пишущим было комфортно и приятно. Они не одергивали этот кусок ткани, не потели под ней, не чесали нос. Не спускали под подбородок, потому что им дышалось полной грудью, кислорода хватало. Только этим можно было бы объяснить пункт «всем надеть маски» в проекте по открытию школ.
На линейке все в масках. На общих собраниях – в масках. В классах – маски. На переменах в коридорах – в масках. На первом уроке в 8.30 все в масках. На шестом уроке все те же маски на лицах учеников и учителей.
Зная непедагогические привычки наших учителей, уверена, что многие будут шлепать "двойки" в журнал за снятую маску. "Дневник мне на стол, завтра родителей в масках в школу", я уже слышу этот выкрик.
Перчатки по разнарядке
Масок мало, оказывается надо носить еще и перчатки. Надеюсь, авторы проекта делали заметки от руки и в перчатках. Им было удобно писать, не потели руки под резиной, ничего не чесалось, не прела кожа.
Специалисты писали буквы спокойно, не нервничая – это же так весело писать в перчатках не по размеру. Да, а где вы думаете родителям раздобыть такое количество перчаток на размер ладошек первоклашек, второклашек и так далее по всем возрастам? В магазинах встречаются резиновые изделия на пять пальцев маленького размера, но даже они могут оказаться широкими для руки старшеклассницы.
Любой человек, хоть как-то запомнивший школьный курс биологии скажет, что неконтролируемое ношение перчаток – это гарантированные проблемы с кожей рук. Можем объяснить на пальцах с самого начала: перчатки создают парниковый эффект, который заставит потовые и сальные железы кожи активно работать. А это идеальная среда для развития инфекций.
Тут смело можно говорить: «Здравствуй, стафилококк, стрептококк и все возможные кожные грибы!». Все, кто будет систематически носить перчатки там, где можно просто часто и хорошо мыть руки, получит высыпания и экземы, а бонусом аллергию на материалы изделия.
Всем сидеть!
Наконец-то обратили внимание на то, что в классах много детей. По 35 человек в кабинете – так учатся дети годами. Модернизация школ привела к том, что классы по 25 детей стали считаться маленьким, и их не делили на две группы для изучения языков. Одно из правил в проекте школы будущего учебного года гласит, что дети сидят весь день в одном кабинете. Заточение, ей богу.
Предлагаю еще на перемены не выпускать – пусть тихо сидят в масках и перчатках. И пусть учат только тот предмет, в каком кабинете им повезло или не повезло застрять. Зато будет ранняя специализация – вот математики, тут химики, там, русисты, а за углом переводчики с английского. Биологи в подвале. Зато все на углубленном обучении.
Нет соседа по парте
Коронавирус принес еще одну проблему, откуда не ждали – детей надо рассаживать на социально допустимом расстоянии друг от друга. Один человек за партой, расставленные друг от друга на расстояние. Ха! Так школ в стране не хватит, не то, что кабинетов.
Мнение не педагога, но родителя
Проблема разработчиков проекта обучения во время эпидемии коронавируса в том, что они хотят сделать что-то новое из старого. Опять создается школа удобная министерству, авторам проекта и немного учителям. Что при этом будет с детьми, специалистов от педагогики не волнует. Хотя, педагогика должна в первую очередь думать, каково детям. Как знания пролезут сквозь маску, перчатки в замкнутом на шесть часов пространстве.
Наши специалисты опять забывают о детях. Не надо писать планов на 2020-2021 годы учебного процесса на основе того, что было. Опубликованный проект выглядит, как обычный, только все участники в масках и перчатках.
Надо придумывать новый план. Педагогический велосипед в Молдове надо изобретать заново, потому что старый и без коронавируса уже плохо ездил (вы же доломали-таки советский). Изобретайте новую систему: плавающий график посещения школы разными классами, выкидывайте из программы ерунду, которую насовали за ради дать возможность написать учебник по ИЗО своей жене, сконцентрируйтесь на фундаментальных науках.
Я не знаю, что делать, я не педагог. Зато понимаю, что наши молдавские педагоги, крепко забыли о науке воспитания и обучения человека в детско-юношеском возрасте.
В учебном плане во время эпидемии коронавируса прежде всего должно быть отражено, как удобнее детям получить знания по возрасту, а не как вернуться к работе учителям и министерству образования, пишет kp.md.
Педиатр о масках и перчатках в школах: Дети будут падать в обморок на уроках
Правила, которые министерство образования в РМ планирует ввести в школах с 1 сентября, обязав учеников носить перчатки и маски в классе, совершенно неуместны и принесут детям вред.
Такое мнение высказал педиатр Михай Стратулат в эфире телепередачи на канале Jurnal TV, сообщает point.md
«Это совершенно неуместные меры. Не существует перчаток для детей. Как первокласснику носить перчатки? Как писать? В чем смысл этих перчаток? В любом случае, в перчатках или без них, дети будут касаться руками лица. Я не понимаю, как перчатки могут защитить их. С масками аналогично. Их ношение снижает уровень кислорода в крови. Они принесут больше вреда детям, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Кислород в меньшем объеме будет поступать в органы, что может вызвать гипоксию мозга. Дети будут терять сознание на уроках. Это абсолютно абсурдно», - сказал Михай Стратулат.
Отметим, что Минобразования РМ разрабатывает регламент проведения учебного процесса на 2020-2021 учебный год с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране. Проект пока находится на стадии обсуждения. Согласно документу, администрация учебных заведений должна обеспечить учащихся средствами гигиены, а также проверять температуру на входе в классы и аудитории, и следить за тем, чтобы учащиеся соблюдали социальную дистанцию. На занятиях ученики должны носить маски и перчатки.