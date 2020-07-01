В четверг, 2 июля, примерно в 8:30 на мосту через Днестр в Рыбнице группа граждан заблокировала движение. Люди не пропускали ни легковые автомобили, ни грузовики. Собравшиеся – более 50 человек –требовали открыть границы и разрешить всем передвигаться через границу с соседней Молдовой, сообщили в пресс-центре МВД ПМР.
На место выдвинулись сотрудники и руководство Рыбницкого ОВД, депутат Верховного Совета и глава района.
«Среди возмущённых людей выделялся мужчина, который руководил толпой. Несмотря на доводы руководства отдела милиции, разъяснения депутата Верховного Совета и главы района, граждане отказывались покинуть мост и деблокировать движение транспорта», - отмечается в сообщении.
Сотрудниками ОВД были задокументированы факты организации несанкционированного митинга.