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Жительница Етулии вырастила в теплице почти килограммовый помидор
Помидор весом почти в 1 килограмм. Удивительный овощ в своей теплице вырастила жительница села Етулия, Вулканештского района.
Фотографии необычного, для этого овоща размера, жительница села выложила на своей странице в Facebook, передает gagauzinfo.md
Для наглядности владелица теплицы взвесила помидор.
«950 грамм. Сорт - бычье сердце. Эти помидоры очень вкусные», - написала Анна Забун.
В Гагаузской автономии ведение тепличного хозяйства становится все более популярным. Власти Гагаузии даже включили в программу субсидирования это направление сельского хозяйства.
gagauzinfo.md
- Сегодня, 06:45
- DTV
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