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Жительница Етулии вырастила в теплице почти килограммовый помидор

Жительница Етулии вырастила в теплице почти килограммовый помидор

Помидор весом почти в 1 килограмм. Удивительный овощ в своей теплице вырастила жительница села Етулия, Вулканештского района.

Фотографии необычного, для этого овоща размера, жительница села выложила на своей странице в Facebook, передает gagauzinfo.md

Жительница Етулии вырастила в теплице почти килограммовый помидор

Для наглядности владелица теплицы взвесила помидор.

«950 грамм. Сорт - бычье сердце. Эти помидоры очень вкусные», - написала Анна Забун.

В Гагаузской автономии ведение тепличного хозяйства становится все более популярным. Власти Гагаузии даже включили в программу субсидирования это направление сельского хозяйства.

gagauzinfo.md
  • Сегодня, 06:45
  • DTV
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