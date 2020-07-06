Деформированный шлагбаум, разбитые окна модуля пограничного контроля, поврежденное авто. Это результат инцидента, произошедшего в субботу, 4 июля, на пункте пропуска «Первомайск». Его виновником стал гражданин Приднестровья, который на личном автомобиле хотел выехать на территорию Украины без разрешения Оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19. На просьбу пограничников предъявить пропуск с резолюцией соответствующего органа, он заявил, что не намерен ни с кем согласовывать своё передвижение и в грубой форме потребовал незамедлительно пропустить его через государственную границу, сообщает МГБ ПМР.
Ссылаясь на Указы Президента ПМР № 77, № 113, № 124 и № 195 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции», а также постановление Правительства ПМР № 209, регулирующего введение ограничительных мероприятий (карантина) в период пандемии, начальник Контрольно-пропускного пункта еще раз рекомендовал гражданину позвонить в Оперштаб и получить разрешение на выезд из Республики. На что тот, настоятельно требуя пропустить его, заявил, что ему некогда оформлять необходимые письма и документы.
Получив отказ, мужчина сел в машину и, отъехав на 50 метров от КПП, вдруг резко сдал назад. Продолжая двигаться задним ходом на большой скорости, протаранил шлагбаум, зацепив модуль погранконтроля, рядом с которым находились сотрудники Пограничного управления МГБ ПМР. Избежать трагедию и предотвратить преступление удалось только, благодаря быстрой реакции стражей границы. Совершивший наезд гражданин был задержан и передан правоохранительным органам. Ведется разбирательство.