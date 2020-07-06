Dnestr.TV

 
0

ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош на КПП «Первомайск»

ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош на КПП «Первомайск»

Деформированный шлагбаум, разбитые окна модуля пограничного контроля, поврежденное авто. Это результат инцидента, произошедшего в субботу, 4 июля, на пункте пропуска «Первомайск». Его виновником стал гражданин Приднестровья, который на личном автомобиле хотел выехать на территорию Украины без разрешения Оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19. На просьбу пограничников предъявить пропуск с резолюцией соответствующего органа, он заявил, что не намерен ни с кем согласовывать своё передвижение и в грубой форме потребовал незамедлительно пропустить его через государственную границу, сообщает МГБ ПМР.

Ссылаясь на Указы Президента ПМР № 77, № 113, № 124 и № 195 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции», а также постановление Правительства ПМР № 209, регулирующего введение ограничительных мероприятий (карантина) в период пандемии, начальник Контрольно-пропускного пункта еще раз рекомендовал гражданину позвонить в Оперштаб и получить разрешение на выезд из Республики. На что тот, настоятельно требуя пропустить его, заявил, что ему некогда оформлять необходимые письма и документы.

Получив отказ, мужчина сел в машину и, отъехав на 50 метров от КПП, вдруг резко сдал назад. Продолжая двигаться задним ходом на большой скорости, протаранил шлагбаум, зацепив модуль погранконтроля, рядом с которым находились сотрудники Пограничного управления МГБ ПМР. Избежать трагедию и предотвратить преступление удалось только, благодаря быстрой реакции стражей границы. Совершивший наезд гражданин был задержан и передан правоохранительным органам. Ведется разбирательство.

ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош на КПП «Первомайск»

ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош на КПП «Первомайск»

ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош на КПП «Первомайск»
mgb.gospmr.org
  • Сегодня, 12:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна