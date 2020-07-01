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Коварный Днестр едва не унёс жизнь 16-летнего подростка

Коварный Днестр едва не унёс жизнь 16-летнего подростка

Инцидент произошёл в районе Бендерского городского пляжа в понедельник около 16:00.

Спасатели, патрулируя берег, услышали крики о помощи. В 15 метрах от суши они увидели человека. Быстрым течением его стало уносить всё дальше от берега.

Сотрудники Бендерского АСП Дмитрий Чакал и Олег Здесев сразу бросились в воду. Они доплыли до подростка, удерживали его, но к берегу подплыть не удавалось, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Извилистая в этом месте река стала уносить их течением к мосту. Проплыв около 300 метров, спасатели зацепились за ветку у кромки воды и вынесли парня на берег.

Как выяснилось, юноша плавать не умеет. В воду зашёл охладиться, купаться и не думал. Но один неосмотрительный шаг - и он вмиг погрузился на глубину. Самостоятельно выплыть уже не смог.

Врачи оказали подростку необходимую помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Спасатели провели разъяснительную беседу.

Главное управление по ЧС напоминает: купание в Днестре ещё запрещено.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:44
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