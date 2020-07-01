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Прокуратура Украины отозвала ходатайство о мере пресечения для Порошенко

Прокуратура Украины отозвала ходатайство о мере пресечения для Порошенко

Представители обвинения объявили о завершении расследования дела, в связи с чем избрание меры пресечения уже не актуально.
Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в связи с завершением расследования по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки.

"Данное ходатайство не может быть рассмотрено, так как генеральным прокурором принято решение о завершении сроков досудебного расследования", - объявил один из прокуроров.

Защита Порошенко выразила аналогичную позицию, что меру пресечения уже избирать невозможно, пишет korrespondent.net.

В то же время, адвокаты требовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные.

Стоит отметить, что сегодня утром стало известно о том, что сроки расследования данного дела продлили на три месяца.

Таким образом, и третье заседание суда завершилось без избрания меры пресечения Порошенко.
korrespondent.net
  • Сегодня, 15:28
  • DTV
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