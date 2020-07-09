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Зеленский в Черновцах разозлился на жалобы и сбежал от украинцев

Зеленский в Черновцах разозлился на жалобы и сбежал от украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля побывал с рабочим визитом в Черновцах, где жители региона обратились к нему с многочисленными жалобами, пишет «Страна.ua».

В какой-то момент украинский лидер устал от недовольных сограждан, развернулся и просто ушел, передает iz.ru

Журналист Петр Сологуб в Facebook опубликовал видео беседы Зеленского с местными жителями.

На кадрах видно, как президент подошел к толпе граждан, а собравшиеся стали наперебой жаловаться на работу местных чиновников.

Кто-то сообщил главе государства о закрытии санаториев, в том числе туберкулезного, другие пожаловались на вырубку лесов, на подавление сельских митингов из-за присоединения к другому району. Люди сообщили, что власти скрывают инциденты и «давят участников акций машинами».

Зеленский откровенно разозлился.

«Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?» — раздраженно сказал он, поспешно дал задание своему окружению собрать информацию по этой теме, а затем, не обращая внимания на продолжавшиеся жалобы, развернулся и ушел.

iz.ru
  • Сегодня, 08:16
  • DTV
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