Молдавский певец Паша Парфени выпустил сегодня римейк знаменитой песни Chitara mea из репертуара маэстро Дана Спэтару.
"Вот так, с закрытыми таможнями во время карантина, перейдя Прут без паспорта и визы – такая чудесная песня дошла до нас. Вместе с трио Vatra Neamului я сделал римейк знаменитой песни Chitara mea маэстро Дана Спэтару", - сообщил исполнитель.
"Мы сделали это, как умеем лучше всего, со скрипкой, кобзой и гитарой при свете восхитительного летнего рассвета. Мне понравился этот личный эксперимент – дать новую жизнь песням прошлых лет. Такие произведения могут стать реальным источником новых идей и форм", – написал Паша Парфени.