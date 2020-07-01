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Паша Парфени выпустил новый клип

Паша Парфени выпустил новый клип

Молдавский певец Паша Парфени выпустил сегодня римейк знаменитой песни Chitara mea из репертуара маэстро Дана Спэтару.

"Вот так, с закрытыми таможнями во время карантина, перейдя Прут без паспорта и визы – такая чудесная песня дошла до нас. Вместе с трио Vatra Neamului я сделал римейк знаменитой песни Chitara mea маэстро Дана Спэтару", - сообщил исполнитель.

"Мы сделали это, как умеем лучше всего, со скрипкой, кобзой и гитарой при свете восхитительного летнего рассвета. Мне понравился этот личный эксперимент – дать новую жизнь песням прошлых лет. Такие произведения могут стать реальным источником новых идей и форм", – написал Паша Парфени.

  • Сегодня, 08:39
  • DTV
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