На заседании Оперштаба при Президенте по профилактике и недопущению распространения коронавируса сообщили, что с 20 июля можно будет начать поэтапное возобновление деятельности детсадов. Пока речь идёт о дошколятах 3-7 лет.
С открытием ясельных групп решено повременить, пишет novostipmr.com На первом этапе предполагается открытие ограниченного количества учреждений. Главы госадминистраций совместно с Минпросом определят, какие детские сады можно открыть. Персоналу предстоит пройти медосмотр и обучение работе в условиях пандемии.
С 16 июня режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа, отменен. В то же время сохраняются некоторые карантинные ограничения. Их цель - не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.
С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвердили у 1275 приднестровцев, 49 пациентов умерли, 1067 человек выздоровели. novostipmr.com