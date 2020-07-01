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Поэтапное возобновление работы детских садов планируется с 20 июля

Поэтапное возобновление работы детских садов планируется с 20 июля

На заседании Оперштаба при Президенте по профилактике и недопущению распространения коронавируса сообщили, что с 20 июля можно будет начать поэтапное возобновление деятельности детсадов. Пока речь идёт о дошколятах 3-7 лет.

С открытием ясельных групп решено повременить, пишет novostipmr.com
На первом этапе предполагается открытие ограниченного количества учреждений. Главы госадминистраций совместно с Минпросом определят, какие детские сады можно открыть. Персоналу предстоит пройти медосмотр и обучение работе в условиях пандемии.

С 16 июня режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа, отменен. В то же время сохраняются некоторые карантинные ограничения. Их цель - не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвердили у 1275 приднестровцев, 49 пациентов умерли, 1067 человек выздоровели.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:41
  • DTV
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