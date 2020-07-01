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Украина готовит двухсторонние документы к встрече Зеленского и Лукашенко

Украина готовит двухсторонние документы к встрече Зеленского и Лукашенко

На осень 2020 запланирована встреча президентов Украины и Беларуси, в ходе которой будут подписаны ряд документов, сообщает ОП.

Киев готовит ряд двусторонних документов к запланированной на осень встрече президента страны Владимира Зеленского и главы Беларуси Александра Лукашенко, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко. Об этом, в пятницу, 10 июня, говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года", - сообщается на сайте офиса президента в пятницу.

Также они обсудили вопросы углубления украинско-белорусских культурных связей, сообщает korrespondent.net.

"Стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить Минск.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны, заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
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