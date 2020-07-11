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Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов

Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов

Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1985 года был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тысяч долларов, сообщает издание Verge.

По данным издания, анонимный покупатель отдал внушительную для видеоигры сумму, побив предыдущий рекорд, - в 2019 году за картридж с Super Mario Bros. заплатили 100 150 долларов, передает ria.ru

Отмечается, что картридж для игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) сохранился почти в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке.

Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов

Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли NES в США и стала для неё самой продаваемой. Данная модель - первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры - Боузер.

ria.ru
  • Сегодня, 16:11
  • DTV
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