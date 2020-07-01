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Интересная идея! Московский приют запустил «сайт знакомств» с собаками

Интересная идея! Московский приют запустил «сайт знакомств» с собаками

Московский приют представил ролики, в которых собаки при помощи анимации и голосами артистов рассказывают о себе и своих привычках. Найти собаку теперь можно на сайте знакомств!

Московский приют «Супер Собака» совместно с анимационной студией Petrick запустил сайт знакомств с собаками, которые ищут хозяев. В инстаграме приюта размещены девять видеоанкет, в которых собаки при помощи анимации рассказывают о себе и своих особенностях, а также о том, как сильно они ждут своего хозяина.

Собак озвучили музыканты Иван Дорн, Манижа Сангин, Муся Тотибадзе и Евгения Борзых, ведущие Сергей Мезенцев и Ольга Шелест, комик Данила Поперечный, блогер Дима Сыендук и актриса Варвара Шмыкова.

  • Сегодня, 12:59
  • DTV
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