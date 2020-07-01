Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) занесён в перечень видов, находящихся на грани полного исчезновения (Critically endangered), Красного списка Международного союза охраны природы. Если не предпринять никаких действий, он может исчезнуть с лица земли через 30 лет
Об этом сообщается в обновленных списках Международного союза охраны природы.
Отмечается, что основными проблемами, с которыми столкнулся хомяк обыкновенный, являются изменение климата, новые методы ведения сельского хозяйства, а также световое загрязнение.
При этом еще несколько десятилетий тому назад хомяк был настолько распространен в полях Азии и Европы, что считался опасным вредителем и подлежал уничтожению. В последние годы численность вида резко снизилась, а из некоторых стран Европы он исчез вообще.
В данный момент хомяку присвоен статус вида, который находится на грани полного исчезновения – самого высокого природоохранного статуса для популяций диких животных.
Перед этим хомяка относили к видам, которые вызывают наименьшие опасения и это невероятно быстрая смена статуса. В частности, статус хомяка обыкновенного теперь уровнялся со статусом черного носорога и антилопы сайгака.
По мнению специалистов, основной причиной сокращения количества хомяков являются изменения в ведении сельскохозяйственной деятельности. В Европе стали распространены поля монокультур, также все больше используются пестициды, которые делают среду непригодной для жизни хомяка.
Вероятной причиной называется сокращение темпов воспроизводства. Так, если раньше самка рожала более 20 детёнышей в год, то сейчас женские особи приносят от 5 до 6 малышей в год. Чем это вызвано, пока не до конца понятно, но в качестве возможных причин называются расширение сельскохозяйственных угодий монокультур, промышленное развитие, глобальное потепление и световое загрязнение.
Грызун исчез более чем с 75% ареала в Восточной Европе. Он покинул три четверти территории обитания во французском Эльзасе и как минимум треть — в Германии.
В обновлённый список животных под угрозой исчезновения попали, в частности, также треть видов лемуров, 53% видов приматов, северный гладкий кит и гусеница Caterpillar Fungus.
Сообщается, что по состоянию на данный момент хомяк почти вымер во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии. Ученые предлагают переселять его в эти страны из восточной Европы и Азии, где популяция вида по-прежнему остается сравнительно широкой.