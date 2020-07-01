На заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции говорили об эффективности комплекса профилактических мер, принимаемых в Приднестровье. Особое внимание уделили тестированию. За время пандемии лабораторно исследовано 16129 проб биоматериала жителей Приднестровья. Активно практикуется экспресс-тестирование, в том числе граждан, въезжающих в республику. Случается, что прибывшие из-за рубежа лица отказываются от проведения на границе медицинской процедуры. В нескольких случаях, убедив в целесообразности, безопасности и эффективности тестирования, специалисты выявили наличие вируса, которое потом было подтверждено лабораторно. Есть факты, когда настоятельные рекомендации сотрудников пограничной службы относительно проведения теста, были все же проигнорированы. В этой связи Оперштабом принято следующее решение: впредь каждый приехавший в страну гражданин, отказавшийся при пересечении границы ПМР тестироваться на COVID-19, будет в течение трех недель (21 день) находиться на строго контролируемом домашнем карантине.
«Мы обязаны обеспечить защиту наших граждан. Ограничив миграционные потоки, мы минимизировали приток инфекции извне. Эта мера доказала свою эффективность. Естественно, приднестровцы, находящиеся за пределами республики, должны возвращаться домой. Но каждый должен понимать, что является потенциальным носителем вируса, угрозой для здоровья членов семьи и всего окружения. Это элементарная ответственность. Если граждане сами этого не понимают, то государство будет их контролировать», – отметил Вадим Красносельский.
Президент подчеркнул, что руководство страны делает все возможное, чтобы обезопасить население. Экспресс-тесты, благодаря помощи местного бизнеса, – в достатке. В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии. Процедура для граждан бесплатная. В столице работает COVID-лаборатория. Ведутся переговоры о приобретении оборудования для еще одной – рыбницкой. По словам главы приднестровского Минздрава Кристины Албул, всемирный ажиотаж не позволяет оснастить лабораторию незамедлительно: оговорена поставка в течение ближайших полутора месяцев. Важно, чтобы она была оборудована к началу осени – именно на это время специалисты прогнозируют новую коронавирусную волну, отмечали члены Оперштаба.
Говорили на совещании о ситуации, сложившейся в Кицканском Ново-Нямецком монастыре. Там выявлено 17 случаев инфицирования коронавирусом. Один монах, у которого диагностирован COVID-19, нарушив карантинные требования, покинул монастырь и незаконно пересек границу в молдавском направлении. Об этом факте проинформированы соответствующие службы соседнего государства, сообщает пресс-служба Президента.
Профилактическая работа ведется не только в отношении граждан, находящихся в условиях самоизоляции (таковых на сегодняшний день 2148 человек), но и в сфере торговли и услуг. Возобновившие деятельность хозяйствующие субъекты находятся на постоянном контроле. За четыре минувших дня проведено свыше двух тысяч проверочных мероприятий. Выявлено 62 нарушения. Приостановлена деятельность двух бассейнов, нескольких организаций общественного питания в Тирасполе и Бендерах, а также сельскохозяйственного рынка в Каменке. При этом поэтапное контролируемое смягчение карантинных ограничений продолжается. С 10 до 16 часов жители республики – без возрастных и иных ограничений – могут пользоваться услугами электротранспорта (с соблюдением мер карантинной безопасности). Сегодня дан старт работе фитнесc-центров. Разработан регламент безопасной деятельности баров, кафе и ресторанов, принимающих посетителей в закрытых помещениях. Среди требований – трехметровая дистанция между столами, ограничение числа посетителей из расчета 1 человек на 5 квадратных метров площади, одновременное нахождение в помещении не более 60 человек.
На заседании штаба обсуждался вопрос возобновления учебного процесса в автошколах. Предлагается совместить дистанционные уроки с очным обучением. president.gospmr.org