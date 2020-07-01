В Приднестровье бизнес, внедряющий экологические технологии, будут поощрять налоговыми льготами. Сегодня на заседании Правительства предложили источник финансирования. Это территориальные экофонды, из которых и предлагается возмещать затраты на проведение природоохранных мероприятий местным предприятиям и индивидуальным предпринимателям (ИП). Инициатива разрабатывалась в тесном контакте с Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.
Поправки необходимо внести в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». В Правительстве инициативу поддержали, теперь ей предстоит пройти обсуждение в Верховном Совете, пишет novostipmr.com.
Сейчас предприятия и ИП имеют право на компенсацию расходов (вычет из подлежащей уплате суммы) при внедрении некоторых экологических мер. К их числу относится установка оборудования по улавливанию пыли и газа, перевод работы энергетических агрегатов на менее вредоносные виды топлива, оснащение автомобилей нейтрализаторами и противодымными фильтрами, применение инноваций по снижению отходов, строительство/модернизация локальных очистных сооружений, ливневых и производственных стоков, систем оборотного водоснабжения и др.
Подробнее о льготном механизме можно узнать в статье 5 действующей редакции закона. novostipmr.com