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За применение природоохранных технологий бизнес будут поощрять налоговыми льготами

За применение природоохранных технологий бизнес будут поощрять налоговыми льготами

В Приднестровье бизнес, внедряющий экологические технологии, будут поощрять налоговыми льготами. Сегодня на заседании Правительства предложили источник финансирования. Это территориальные экофонды, из которых и предлагается возмещать затраты на проведение природоохранных мероприятий местным предприятиям и индивидуальным предпринимателям (ИП). Инициатива разрабатывалась в тесном контакте с Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.

Поправки необходимо внести в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». В Правительстве инициативу поддержали, теперь ей предстоит пройти обсуждение в Верховном Совете, пишет novostipmr.com.

Сейчас предприятия и ИП имеют право на компенсацию расходов (вычет из подлежащей уплате суммы) при внедрении некоторых экологических мер. К их числу относится установка оборудования по улавливанию пыли и газа, перевод работы энергетических агрегатов на менее вредоносные виды топлива, оснащение автомобилей нейтрализаторами и противодымными фильтрами, применение инноваций по снижению отходов, строительство/модернизация локальных очистных сооружений, ливневых и производственных стоков, систем оборотного водоснабжения и др.

Подробнее о льготном механизме можно узнать в статье 5 действующей редакции закона.
novostipmr.com
  • Вчера, 15:37
  • DTV
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