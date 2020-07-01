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65% новых фактов заболевания зафиксировано по г. Рыбница и Рыбницкому району

65% новых фактов заболевания зафиксировано по г. Рыбница и Рыбницкому району

За прошедшие четверо суток наибольшее количество заражённых COVID-19 было зафиксировано по г. Рыбница и Рыбницкому району. В целом – 65% от новых выявленных в период с 16 по 19 июля фактов заболевания в ПМР.

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у пяти сотрудников филиала фабрики «Одема». На рыбницкой трикотажной фабрике ООО «Рикон» среди персонала выявлено 13 случаев инфицирования, пишет пресс-цент МВД ПМР.

Также заболели 18 человек, привлекаемых руководством винзавода в с. Дойбаны к сезонным работам на полях. Это люди, проживающие в ряде сёл Рыбницкого района: Бутучаны, Жура, Зозуляны.

Что характерно, большая часть инфицированных не имеет явных признаков заболевания коронавирусом. COVID-19 у них был подтверждён после их обследования в качестве контактных лиц с ранее заразившимися гражданами.

В отношении каждого факта заболевания будет проведено эпидрасследование.

Главам госадминистраций, специалистам территориальных ЦГиЭ на заседании Оперштаба было поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм на всех действующих предприятиях и организациях в республике.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:54
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