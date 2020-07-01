Житель Кишинева Артем Голобородько опубликовал в ФБ любопытный пост, пишет kp.md.
"Две сравнительный цифры! От ковида на сегодняшний момент в Молдове умерло 684 человека. Если разделить это на 5 месяцев, получается 137 человек в месяц.
За этот же период от онкологии умерло 2500 человек или 500 в месяц.
Безусловно, на ковид надо обращать внимание и бороться с ним, но, если бы мы столько сил и средств кидали бы на борьбу с онкологией! Количество больных, которых ловили бы на первой и второй стадии, когда реально побороть болезнь, много было бы намного больше.
В итоге из 11000 новых случаев онкозаболеваний в год дополнительно спасали бы минимум 20-25 %
Борьба с онкозаболеваниями должна стать национальной программой, потому что, если взять за среднюю продолжительность жизни 70 лет, переболеют этой страшной болезнью более 700000 человек ,а это каждый третий житель в стране.
Как и с ковидом должны быть бесплатные программы комплексной проверки: УЗИ, сдача анализов и многое другое. Сейчас часть программы есть и бесплатно делается УЗИ, но проблема в том, что информационная поддержка - слабая и немногие про это не знают.
В Молдове данная проблема рано или поздно касается любой семьи. Пандемия коронавируса закончится, а про здоровье нации надо думать всегда!
Без комплексных больших программ,ежегодный рост по всем показателям онкозаболевания будет только расти.
Еще раз: у нас 32000 новорождённых в год и более 11000 новых случаев онкозаболеваний!
Уважаемые политики, думайте, а главное - действуйте!"